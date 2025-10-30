ＮＭＢ４８のメンバー６人が３０日、大阪・難波のＮＭＢ４８劇場で「手紙文化振興アンバサダー就任イベント」に参加。２０２６年用年賀はがき販売をＰＲした。

アンバサダーのたすきをかけて登壇した青原優花、安部若菜、川上千尋、坂下真心、坂田心咲、塩月希依音（五十音順）。「１０年後の自分に手紙を書くとしたら？」の問いに以下のように答えた。

安部若菜「１０年後は３４歳。今、２４歳で３冊目の小説を出そうとしているので、３４歳の頃には１０冊を超えて直木賞を受賞して…ということを書きたいです。『カッコいい作家に書いてますか？』と」

青原優花「『２８歳でまだアイドルをしているのか？』と。私はするつもりで、ＮＭＢ４８にもっといたい。２５年目のＮＭＢ４８を支えられる人になるよう頑張りたいです」

川上千尋「小学４年生の『２分の１成人式』の時、２０歳の自分にお手紙を書いたことがあるんですが、手紙に書いた未来と違う未来になった。１０年後は３７歳。『ミュージカル女優とか女優さんとして第一線で活躍していますか？』と書きたいんですけど、全然違う（愛する阪神の？）球団職員とかになってそうと勝手に思ったりしています」

塩月希依音「保育園の時のお手紙を（１０年後の）３０歳で受け取るタイムカプセルを埋めた。その内容がどうなってるのかを聞きたい。あとは『三十路はいかが？』と。今までは年下として周りに接してもらうことが多かった。『大人っぽくなったね』とか言われ慣れてないので、大人になった気分はどうなのかを聞いてみたいです」

坂田心咲「私も２分の１の成人式で１０歳の時に『アイドルになっていますか？』という手紙を書いて、１０年後の今、こうしてＮＭＢ４８に加入することができ、（夢を）かなえることができた。１０年後の自分にも願いごととして『自立したカッコイイ女性になっていますか？』という質問を書きたいと思います」

坂下真心「私はスポーツが好きでフルマラソンも走っています。３０歳でどこまで体力を維持できているか。マラソンって大人でも続けてる方が多いので、逆にタイムが縮まっているかという楽しみもありつつ、３０歳で走っている自分が見られるのが楽しみです」

イベントにはお笑いコンビ「ネイビーズアフロ」と日本郵便のオリジナルキャラクター「ぽすくま」も参加した。