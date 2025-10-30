◇ワールドシリーズ第5戦 ブルージェイズ 6―1 ドジャース（2025年10月29日 ロサンゼルス）

ブルージェイズの新人右腕トレー・イエサベージ投手（22）がワールドシリーズ（WS）の新人最多記録となる12奪三振をマークした。29日（日本時間30日）にロサンゼルスで行われたWS第5戦に先発。キャリア最長となる7回を投げてソロ1本のみの3安打1死球1失点で勝利投手となり、3勝2敗として球団32年ぶりの世界一へ王手をかける立役者となった。従来の新人によるWS最多奪三振記録は1949年第1戦のドジャースのドン・ニューカムによる11個で、76年ぶりに記録を更新。ポストシーズン（PS）の新人投手では歴代4位タイだった。

試合後の記者会見での一問一答は以下のとおり。

――今日の登板ではこれまでの試合と比べて何がうまくいった？

「最初からゾーンに投げ込めたこと。カウントを自分のペースで進められたし、ツーストライクに追い込んだ時は好きな球を自由に投げられた」

――3回、大谷から膝をつかせる三振を奪ったが、あの瞬間はどんな気持ちだった？

「相手が誰でも同じように対戦してる。このレベルでは誰でも打てる力を持ってるから。ただの三振の一つだよ」

――テレビで、（7回に）5-4-3のダブルプレーのあとシャーザーが叫んでベースを投げ飛ばす映像があった。彼らベテラン投手たちと過ごす経験はどんなもの？

「めちゃくちゃ大きい。昨日もガウスマン、シャーザー、ビーバー、みんなと話したけど、それが今日の登板にすごく役立った。今年ここまでのすべてがその瞬間につながってたと思う」

――まだ若いのに、ガウスマンやシャーザーみたいなベテランと渡り合って、あれだけ落ち着いて投げているのはすごい。自分ではどう思う？

「今年は本当にクレージーな年だった。でもベテランに囲まれて学べるのは、この先のキャリアにとって最高のことだ。彼らは自分を本当に丁寧に扱ってくれた。だから今後、自分が上がってくるルーキーを迎える立場になった時は、同じように接したい。落ち着いていられるのは…両親に感謝だな」

――MLBの年俸制度的に、今季ここまで3試合しか登板してないから報酬はわずかだが、これからに向けての蓄積という意味ではどう？

「そうだね（笑い）。まあ、プレーオフのボーナスが入った時が楽しみだよ」

――シュナイダーとゲレーロの本塁打で序盤にリードしたけど、あれはどれくらい大きかった？

「めちゃくちゃ大きかった。あの2人が試合のトーンをつくってくれて、最初から主導権を握れた。あのリードを最後まで失わなかった」

――今日は四球ゼロだった。序盤からどんどん攻めていくのがプランだった？

「もちろん。それがいつもの目標だけど、うまくいかない日もある。今日は7回を通して自分のプランをしっかり実行できた。それが大きかった」

――球数も多かったけど、まだ余裕がありそうだった。こんなに長いイニングを投げたのはいつ以来？

「去年、大学（イーストカロライナ大）での地区大会、相手がウェイクフォレストだった時以来かな」

――マイナーからメジャー、そしてポストシーズン、ワールドシリーズまで来たけど、この流れを楽しむ余裕はある？

「まだない。正直、オフシーズンに入ってようやく一息ついた時に、全部を振り返ると思う。今年はほんとに怒とうだった」

――同じチームと短期間で連続対戦するのは難しかった？

「簡単じゃない。でもレギュラーシーズンでもレイズと2回続けて対戦したし、前のシリーズでもマリナーズと2回やった。だからその間に何を修正すべきか考えるのは慣れてる。難しいというより、むしろ良い準備ができる感じかな」

――5万人以上の観客、大谷翔平との対戦。7か月前までは（1Aの）ジュピターで300人の前で投げていた。そういう現実を意識する瞬間はある？

「あるよ。ほんとにクレージーな世界だ。ハリウッドでもこんな脚本は書けないだろうな。こういう舞台に立ててることに、ただ感謝してる」

――試合前や登板中にそういうことを考える？

「ブルペンからダグアウトに戻る時に一度だけ球場を見回した。観客がぎっしりで、“この人たちをがっかりさせて帰らせたいな”って思った（笑い）。あの瞬間は、自分の野球人生が一つの輪になったような感覚だった」

――今後、シリーズの残り試合で登板の可能性もある。これから数日はどう過ごす？

「明日は完全に回復の日。トレーナーやスタッフと相談して、体の状態を整える。メンタル的には第6戦の準備はしておくけど、どうなるかはわからない。とにかく、次があるなら何でもやるつもり」

――マイナー時代から“最高のチームメイト”として知られていたが、今日も守備陣が素晴らしかった。守備陣への評価は？

「みんな最高だった。特にバージャーのライトでのプレーは試合を左右するビッグプレーだった。チーム全体で守備が安定してるし、それが今年の強みのひとつ。みんな本当に頼もしい」