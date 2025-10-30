◇ワールドシリーズ第5戦 ドジャース1―6ブルージェイズ（2025年10月29日 ロサンゼルス）

ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第5戦で投打振るわず完敗。対戦成績が2勝3敗となり、敵軍に世界一へ王手をかけられ崖っぷちに立たされた。

試合後、フリーマンは「今夜は彼ら（ブルージェイズ）の方が良い試合をした。チャンスでしっかり得点して、投手も本当に良かった。今日は彼らが僕たちよりも上でした」と完敗を認め、敵地での反撃に向けてチーム内で会話したか問われると「特に言葉にしなくても分かること」と皆が共通意識を持っていると断言した。

また、延長18回、6時間39分の歴史的死闘だった第3戦の疲労が第4戦、第5戦と影響しているかと問われ「この2日間、彼らの方が良い野球をしたというだけ。誰も2日前の試合のことなんて考えてない。単純に今日は彼らの方が上だった」ときっぱり否定した。

その上で2年連続の世界一へ崖っぷちに立たされた現状に「去年も経験した。僕たちは（地区シリーズで）パドレス相手に1勝2敗で負け越していたが、そこから2連勝した。今年も同じようにやれるはず」と言い切り「僕たちは自信を持っている。自分たちがどんなチームか分かっている。でも、もっと良いプレーをしないといけない。もし“あと2勝で優勝だ”と考えてしまうようなら、それは間違い。僕たちはまず第6戦のことだけを考えるべき。より良い野球をする、それだけ」と先を見ずにまずは第6戦に勝つことに集中すると誓った。

マンシーも「次の試合に向けて切り替えるしかない。“1試合ずつ勝つ”って、ずっと言ってるけど、それしかない。簡単じゃないけど、“2試合勝たなきゃ”とか考えたらダメだ。まずは1試合。目の前の1試合に集中する。それが今の俺たちに必要なことだ」と言い切った。