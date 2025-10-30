ICExが、7thシングル『Da-Da-Da』を12月10日にリリース。あわせて、11月15日からリリースイベントを開催するほか、新たなビジュアルを公開した。

同作品の表題曲「Da-Da-Da」は、カンテレ×FODドラマ『地獄は善意で出来ている』（フジテレビ系）主題歌で、闇にのまれるほど覚醒し光り輝く、危うくも美しいスリラーポップ。ミステリアスなICExの新世界へ、「Da-Da-Da」を合言葉に新たな世界観を展開する。

さらに、同シングルのリリースにあわせて公開した『Da-Da-Da』の新ビジュアルは、これまでにないダークな一面を描いたビジュアルに。“危うさ”と“輝き続ける強さ”が交差する世界を、光と影で表現している。

リリースイベントは11月15日に東京にて開催。続けて全国各地でリリースイベントを行う予定だ。詳細はICEx公式HPにて確認できる。

加えて早期予約キャンペーンとして、対象チェーン店舗、オンラインストアにて受付期間中の予約で『Da-Da-Da オリジナルトレーディングカード（ランダム9種）』をプレゼント。さらに、対象のチェーン店舗、オンラインストアでの購入で『オリジナルステッカー』が先着でプレゼントされる。また、ICEx公式ファンクラブ『ICEx COOLer BOX』会員限定で“ツノビジュアル”の『Da-Da-Daアクリルスタンド』が付いたFC限定セットも販売となる。

