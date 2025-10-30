今年も残すところ、あと2か月あまりとなりました。

全国の郵便局で「年賀はがき」の販売がスタートしました。

年賀はがきの販売開始に合わせて、長崎中央郵便局の一日局長に就任したのは…

（アナウンス）

「ヴィヴィくん殿、あなたを長崎中央郵便局の一日郵便局長に委嘱します」

サッカーJ2「V・ファーレン長崎」のクラブマスコット、ヴィヴィくんです。

販売開始をPRしました。

（こども）

「年賀状を50枚ください」

（長崎市から）

「おじいちゃんやおばあちゃん、未だに年賀状を送ってくれる人にお返ししたい」

来年の干支「午(うま)」や「人気キャラクター」がデザインされたものなど、5種類を販売します。

年賀はがきの発行枚数は、SNSの普及などで年々減少。

今年は前の年に比べ、約3割少ない7億5000万枚となっていて、減少幅は過去最大です。

（長崎中央郵便局 総務部部長）

「手紙文化、書く良さ、日本の伝統文化として継承していくために、受けとった人に温かい気持ちになってほしい」

年賀状の受け付けは12月15日から始まり、25日までに投かんすれば元日に届くということです。