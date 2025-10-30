SNSの普及などで発行枚数は年々減少「年賀はがきの販売スタート」1日局長ヴィヴィくんもPR《長崎》
今年も残すところ、あと2か月あまりとなりました。
全国の郵便局で「年賀はがき」の販売がスタートしました。
年賀はがきの販売開始に合わせて、長崎中央郵便局の一日局長に就任したのは…
（アナウンス）
「ヴィヴィくん殿、あなたを長崎中央郵便局の一日郵便局長に委嘱します」
サッカーJ2「V・ファーレン長崎」のクラブマスコット、ヴィヴィくんです。
販売開始をPRしました。
（こども）
「年賀状を50枚ください」
（長崎市から）
「おじいちゃんやおばあちゃん、未だに年賀状を送ってくれる人にお返ししたい」
来年の干支「午(うま)」や「人気キャラクター」がデザインされたものなど、5種類を販売します。
年賀はがきの発行枚数は、SNSの普及などで年々減少。
今年は前の年に比べ、約3割少ない7億5000万枚となっていて、減少幅は過去最大です。
（長崎中央郵便局 総務部部長）
「手紙文化、書く良さ、日本の伝統文化として継承していくために、受けとった人に温かい気持ちになってほしい」
年賀状の受け付けは12月15日から始まり、25日までに投かんすれば元日に届くということです。