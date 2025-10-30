◆米大リーグ ワールドシリーズ第５戦 ドジャース１―６ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが２９日（日本時間３０日）、２勝２敗で迎えたワールドシリーズ（ＷＳ）第５戦となる本拠地・ブルージェイズ戦に敗れてＷＳ連覇に向けて崖っぷちに立たされた。３勝２敗としたブ軍は１９９３年以来３２年ぶり３度目のＷＳ制覇に王手をかけた。３０日（同３１日）の移動日を挟み、３１日（同１１月１日）の第６戦はトロント（カナダ）で行われる。

「１番・ＤＨ」で先発出場の大谷翔平投手（３１）は４打数無安打で２試合連続ノーヒットに終わった。ド軍は打線を組み替え、大谷の後を打つ２番にスミスを起用。ベッツを３番に、ポストシーズン（ＰＳ）で打率・０８０のパヘスを外した９番にはコールを抜てきした。だが、ブルージェイズ先発のイエサベージの前に５回までに先発全員三振を奪われ、７回１２三振を献上。ＷＳの新人記録を作られるなど沈黙し、４安打１得点に抑えられた。

先発のスネルは初回、初球を１番シュナイダーに先頭打者アーチとされ、さらに２番ゲレロにも２球目を左翼席に運ばれた。初回先頭からの２者連続弾はＷＳ史上初。屈辱のスタートから２回以降は何とか立て直したが、７回途中６安打５失点で黒星を喫した。１―３の７回にはスネルと２番手エンリケスでまさかの１イニング計３暴投。スポーツの記録統計を扱う「オプタ・スタッツ」によると、ＷＳ史上最悪となる“自滅”もあり、２失点と傷口を広げた。今季の本拠地最終戦を白星で飾れなかった。

後のない第６戦はＰＳでメジャー２４年ぶりとなる２試合連続完投中の山本由伸投手（２７）が先発予定。指揮官は「チームの核となるメンバーはこれまでも何度も敗退の瀬戸際に立ってきた」と話したが、主力の１人であるマンシーは「最悪だが、（明日に）休養日があり、トロントへ向かう。１試合ずつ勝つことだ。それはいつも言っていることだ。簡単ではないが、２試合勝つことを考えてはいけないんだ。俺たちが集中しているのはそれだけだ」と熱弁。自身もＰＳは打率・１８８、ナ・リーグ優勝決定シリーズからは９試合で計４安打と苦しんでいるが「（理由は）分からないんだ。明日は休養日で練習日でもあるので、みんな気持ちをリフレッシュさせられるだろう」と話した。