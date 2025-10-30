ÃÝÌîÆâË¡¡Ä«¥É¥é¤Ç¤ÏÅÚº´ÊÛ¤Ë¶ìÀï¤â¡ÄÊý¸À¤À¤È¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥»¥ê¥Õ¡×¤â¥µ¥é¥ê
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÌîÆâË¡Ê54¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Êý¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤ÎÉã¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊüÁ÷Ãæ¡¢·ë¹½¤¤¤í¤¤¤íÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡×¤È¤¤¤¦ÃÝÌîÆâ¤Ë¡¢»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤¬¡Ö¡È¤³¤ó¤Ê¤ªÉã¤µ¤ó¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤«¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡©¡×¤È¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÏÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÚº´ÊÛ¤Ë½éÄ©Àï¡£¡Ö´ØÀ¾ÊÛ¤È¤«±Ñ¸ì¤Ã¤Æ¡¢ÀÎ¤«¤é¼ªÆëÀ÷¤ß¤¬¤¢¤ë¡£ÅÚº´ÊÛ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¥¹¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤ÆÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¿¤ÀÊý¸À»ØÆ³¤ÎÀèÀ¸¤¬¤¤¤Æ¡¢»öÁ°¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤º¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï³Ð¤¨¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¡É¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Êý¸À»ØÆ³¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±´ØÀ¾ÊÛ¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÈùÌ¯¤Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÈùÄ´À°¤Ï¶ìÏ«¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£ÅÚº´ÊÛ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹õÌø¤¬¡Ö¸ìÈø¤Ë¡È¥Ê¥ó¥È¥«¤Ë¤ã¤¢¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤È¡¢ÃÝÌîÆâ¤Ï¡Ö¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤Ë¤ã¤¢¡É¤È¤«¡×¤ÈÎã¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÅÚº´ÊÛ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸ìÈø¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È²òÀâ¡£¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï²¼¤²¤Æ¡¢¡È¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢ÅÚº´ÊÛ¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡É¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¶ìÏ«¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÌÌÇò¤¤¡£É¸½à¸ì¤À¤È¤È¤Æ¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Ç¤â¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¸À¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤À¤È¤«¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¹õÌø¤¬¡ÖÎã¤¨¤Ð¤É¤ó¤Ê¡©³Ð¤¨¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¥»¥ê¥Õ¤¢¤ë¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ÃÝÌîÆâ¤Ï¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¤¬¤«¡£¤½¤ì¤¬Ê¬¤«¤ë¤Þ¤ÇÉ¬»à¤Ë¹Í¤¨¡×¤È°Å¾§¤·¡¢¡ÖÁ´ÉôÉ¸½à¸ì¤ËÄ¾¤¹¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤¦¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤½¤ì¤¬ÅÚº´ÊÛ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¤³¤¦¡¢¥¹¥Ã¤È¿´¤ËÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£