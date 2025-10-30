「ワールドシリーズ・第５戦、ドジャース１−６ブルージェイズ」（２９日、ロサンゼルス）

ドジャースが２試合連続でリリーフ陣が試合を壊し、痛恨の連敗。デーブ・ロバーツ監督は「もっといい投球をしないといけない」とブルペン陣に苦言を呈した。

七回、ロバーツ監督はスネルが招いた２死一、三塁の状況でベンチを出た。１１６球と極限まで左腕を引っ張ったが、ゲレーロＪｒ．を打席に迎えたところで交代を決断。２番手に速球派右腕のエンリケスを投入した。

だがフルカウントまでもつれ込むと、勝負の１球が外角への暴投。四球で歩かせただけでなく、ワイルドピッチで致命的な１点を失ってしまった。さらにビシェットに右前適時打を浴び、リードを広げられると、次打者にも四球を与えて１死も奪えず降板した。

「ブレイクは全力を出し切っていたし、ゲレーロＪｒ．に対してはエンリケスが適任だと判断した。ビシェットも抑える可能性もあった」と継投の理由を説明した指揮官。だが期待の右腕はまさかの乱調。「負けた３試合を振り返ると、走者を背負った場面で崩れてしまったのが響いている。選手たちはもっとやらなければいけない」と苦言を呈した。

前日の第４戦でも大谷を無死二、三塁のピンチで降板させて、バンダ、エンリケスとつなぐも１イニング４失点。さらに開幕戦もスネルが走者を残して降板し、リリーフ陣が試合を壊した。

シーズン中から課題とされてきたブルペン。第３戦では懸命にバトンをつないだが「いい投球を見せてくれたが、やはり全員が自分の役割を果たす必要がある。今はもう後が無い状況。気持ちを切り替えて、第６戦に勝つ方法を見つけ、そこからまた立て直していきたいと思います」と前を向いていた。