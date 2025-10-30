ゴディバ「2026ニューイヤー ハッピーバッグ」/ゴールドカラーのオリジナルバッグにチョコやクッキーを詰め合わせた
ゴディバ ジャパンは、「2026ニューイヤー ハッピーバッグ」を2026年1月1日から数量限定で販売する。全国のゴディバショップ･GODIVA café･ゴディバアウトレット店およびゴディバ オンラインショップで取り扱う。
また、2025年10月31日から一部の百貨店オンラインで、2025年12月1日から一部のゴディバショップで、順次予約を受け付ける。
ゴディバの「2026ニューイヤー ハッピーバッグ」では、バリエーション豊かなチョコレートやクッキーを、マットゴールドの華やかなオリジナルバッグに詰め合わせた。販売店ごとに異なる全3種のバリエーションを取りそろえる。
【価格】
5,400円(税込)
【内容】
･2026ニューイヤー ハッピーバッグ A アソートメント 12粒入
･2026ニューイヤー ハッピーバッグ G キューブ アソートメント 3粒入
･カレ ミルク 4枚入
･ゴディバタブレット ミルク カカオ 37%
･ラングドシャクッキーアソートメント (8枚入)
･ゴディバオリジナルバッグ
ゴディバ 2026ニューイヤー ハッピーバッグ A
【取扱店】
･全国のゴディバショップ
2025年12月1日から一部のショップで順次予約受付を開始し、2026年1月1日以降、各店初売日より店頭販売する。
･GODIVA café
2026年1月1日以降、各店初売日より店頭販売する。
･一部の百貨店内オンラインショップ
2025年10月31日から順次予約受付開始。
【価格】
6,000円(税込)
【内容】
･2026ニューイヤー ハッピーバッグ アウトレットストア限定 アソートメント 12粒入
･2026ニューイヤー ハッピーバッグ G キューブ アソートメント 3粒入
･カレ ミルク 4枚入
･ゴディバタブレット ミルク カカオ 37%
･ラングドシャクッキーアソートメント (8枚入)
･ゴディバ ビッツ クッキー ショコラ
･ゴディバ ビッツ クッキー ショコラ ソルティ キャラメル
･ゴディバオリジナルバッグ
ゴディバ 2026ニューイヤー ハッピーバッグ アウトレットストア限定
【取扱店】
ゴディバアウトレット店
2026年1月1日以降、各店初売日より店頭販売する。
【価格】
6,480円(税込)
【内容】
･2026ニューイヤー ハッピーバッグ オンラインショップ限定 アソートメント 12粒入
･2026ニューイヤー ハッピーバッグ オンラインショップ限定 カレ アソートメント 6枚入
･2026ニューイヤー ハッピーバッグ G キューブ アソートメント 3粒入
･ゴディバタブレット ミルク カカオ 37%
･ラングドシャクッキーアソートメント (8枚入)
･2026ニューイヤーハッピーバッグ オンラインショップ限定クーポン(封筒付き)
･ゴディバオリジナルバッグ
ゴディバ 2026ニューイヤー ハッピーバッグ オンラインショップ限定
【取扱店】
ゴディバ オンラインショップ
2026年1月1日10時から販売開始。