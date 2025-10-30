ゴディバ「2026ニューイヤー ハッピーバッグ」/ゴールドカラーのオリジナルバッグにチョコやクッキーを詰め合わせた

ゴディバ ジャパンは、「2026ニューイヤー ハッピーバッグ」を2026年1月1日から数量限定で販売する。全国のゴディバショップ･GODIVA café･ゴディバアウトレット店およびゴディバ オンラインショップで取り扱う。

また、2025年10月31日から一部の百貨店オンラインで、2025年12月1日から一部のゴディバショップで、順次予約を受け付ける。

ゴディバの「2026ニューイヤー ハッピーバッグ」では、バリエーション豊かなチョコレートやクッキーを、マットゴールドの華やかなオリジナルバッグに詰め合わせた。販売店ごとに異なる全3種のバリエーションを取りそろえる。

◆2026ニューイヤー ハッピーバッグ A

【価格】
5,400円(税込)

【内容】
･2026ニューイヤー ハッピーバッグ A アソートメント 12粒入
･2026ニューイヤー ハッピーバッグ G キューブ アソートメント 3粒入
･カレ ミルク 4枚入
･ゴディバタブレット ミルク カカオ 37%
･ラングドシャクッキーアソートメント (8枚入)​
･ゴディバオリジナルバッグ

ゴディバ 2026ニューイヤー ハッピーバッグ A

【取扱店】
･全国のゴディバショップ
2025年12月1日から一部のショップで順次予約受付を開始し、2026年1月1日以降、各店初売日より店頭販売する。

･GODIVA café
2026年1月1日以降、各店初売日より店頭販売する。

･一部の百貨店内オンラインショップ
2025年10月31日から順次予約受付開始。

◆2026ニューイヤー ハッピーバッグ アウトレットストア限定

【価格】
6,000円(税込)

【内容】
･2026ニューイヤー ハッピーバッグ アウトレットストア限定 アソートメント 12粒入
･2026ニューイヤー ハッピーバッグ G キューブ アソートメント 3粒入
･カレ ミルク 4枚入
･ゴディバタブレット ミルク カカオ 37%
･ラングドシャクッキーアソートメント (8枚入)
･ゴディバ ビッツ クッキー ショコラ
･ゴディバ ビッツ クッキー ショコラ ソルティ キャラメル
･ゴディバオリジナルバッグ

ゴディバ 2026ニューイヤー ハッピーバッグ アウトレットストア限定

【取扱店】
ゴディバアウトレット店
2026年1月1日以降、各店初売日より店頭販売する。

◆2026ニューイヤー ハッピーバッグ オンラインショップ限定

【価格】
6,480円(税込)

【内容】
･2026ニューイヤー ハッピーバッグ オンラインショップ限定 アソートメント 12粒入
･2026ニューイヤー ハッピーバッグ オンラインショップ限定 カレ アソートメント 6枚入
･2026ニューイヤー ハッピーバッグ G キューブ アソートメント 3粒入
･ゴディバタブレット ミルク カカオ 37%
･ラングドシャクッキーアソートメント (8枚入)
･2026ニューイヤーハッピーバッグ オンラインショップ限定クーポン(封筒付き)​
･ゴディバオリジナルバッグ

ゴディバ 2026ニューイヤー ハッピーバッグ オンラインショップ限定

【取扱店】
ゴディバ オンラインショップ
2026年1月1日10時から販売開始。