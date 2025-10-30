朝日奈央、スラリ美脚際立つ秋衣装ショット公開「完璧スタイル」「綺麗すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/10/30】タレントの朝日奈央が10月29日、自身のInstagramを更新。ミニのワンピース姿で美しい脚を披露した。
【写真】31歳元アイドル「完璧スタイル」美脚見せ衣装姿
朝日は「＃あさひ衣装」とハッシュタグを添え、10月19日放送のMBS／TBS系「日曜日の初耳学」（毎週日曜よる10時〜）出演時の衣装ショットを公開。ミニのシャツワンピースにブラウンのコーデュロイジャケット、ブーツという秋らしい装いで、スラリと伸びた美しい脚をのぞかせた。
この投稿に、ファンからは「秋っぽいコーデ素敵」「大人可愛い」「完璧スタイル」「綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】31歳元アイドル「完璧スタイル」美脚見せ衣装姿
◆朝日奈央、秋の装いで美脚披露
朝日は「＃あさひ衣装」とハッシュタグを添え、10月19日放送のMBS／TBS系「日曜日の初耳学」（毎週日曜よる10時〜）出演時の衣装ショットを公開。ミニのシャツワンピースにブラウンのコーデュロイジャケット、ブーツという秋らしい装いで、スラリと伸びた美しい脚をのぞかせた。
◆朝日奈央の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「秋っぽいコーデ素敵」「大人可愛い」「完璧スタイル」「綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】