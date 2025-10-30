フジミ模型、スバルの自動車「SUBARU WRX STI（VAB型）」を「1/24 インチアップシリーズ」で商品化決定！シリーズで久しぶりの完全新規金型アイテム
フジミ模型は、スバルの自動車「SUBARU WRX STI（VAB型）」を1/24スケールのカーモデルで商品化することを発表した。発売は2026年を予定している。
今回同社の公式Xアカウント「フジミ模型【公式】」にて本製品の情報を発表しており、接着・塗装での組み立て式となる「1/24 インチアップシリーズ」での商品化を予定。シリーズでは久しぶりの完全新規金型アイテムとなっている。
なお現在鋭意製作中で、今回公開された画像も車のヘッドライト部分のみのため、今後の情報に期待したい。
【情報追記（10月30日19時30分）】
同社のXアカウント「フジミ模型【製品/企画】」にて本製品の開発中のモデリングデータ画像が公開され、第1弾では2019年に555台が限定販売された特別仕様車「EJ20 Final Edition」をモチーフに、ゴールドの19インチホイール、エアアウトレットグリル付きのリアバンパーなど、同車の特徴を再現している。
■おしらせ_製品化情報■- フジミ模型【公式】 (@fujimi_co) October 30, 2025
SUBARU WRX STI（VAB型）が1/24カーモデルでは初の製品化！
接着・塗装での組み立て式となる1/24 IDシリーズでの製品化です。
IDシリーズでは久しぶりの完全新規金型アイテムです。
鋭意開発中で2026年に発売予定です。ご期待ください！#FUJIMI#フジミ#WRX#VAB#スバル… pic.twitter.com/n4oW1DSNZH
1/24スケール/接着、塗装、組み立て仕様のインチアップシリーズにて「SUBARU WRX STI」（VAB型）が登場！- フジミ模型【製品/企画】 (@fujimi_kikaku) October 30, 2025
インチアップシリーズの完全新規金型アイテムは2017年以来なので、およそ9年ぶりの完全新規金型アイテムになります。
気になる第一弾は…
2019年に555台が限定販売された特別仕様車「EJ20 Final… https://t.co/322XDRf35P pic.twitter.com/iHMrzY9o88
(C)FUJIMI. All rights researved.