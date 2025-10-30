【1/24 インチアップシリーズ SUBARU WRX STI（VAB型）】 2026年 発売予定

フジミ模型は、スバルの自動車「SUBARU WRX STI（VAB型）」を1/24スケールのカーモデルで商品化することを発表した。発売は2026年を予定している。

今回同社の公式Xアカウント「フジミ模型【公式】」にて本製品の情報を発表しており、接着・塗装での組み立て式となる「1/24 インチアップシリーズ」での商品化を予定。シリーズでは久しぶりの完全新規金型アイテムとなっている。

なお現在鋭意製作中で、今回公開された画像も車のヘッドライト部分のみのため、今後の情報に期待したい。

【情報追記（10月30日19時30分）】

同社のXアカウント「フジミ模型【製品/企画】」にて本製品の開発中のモデリングデータ画像が公開され、第1弾では2019年に555台が限定販売された特別仕様車「EJ20 Final Edition」をモチーフに、ゴールドの19インチホイール、エアアウトレットグリル付きのリアバンパーなど、同車の特徴を再現している。

