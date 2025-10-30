三浦友和＆山口百恵さん夫妻、3歳孫娘からの“呼ばれ方”を長男・三浦祐太朗が明かす「すごく言葉が達者なんですよね」
俳優・三浦友和（73）＆元歌手・山口百恵さん夫妻の長男で、歌手の三浦祐太朗（41）が29日、自身のインスタグラムを更新し、同日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』に出演したことを報告。「徹子さんとのお喋りは心がふわっと軽くなります」と感謝し、MCの黒柳徹子との2ショット写真を公開した。
【写真】「徹子さんとのお喋りは心がふわっと軽くなります」三浦祐太朗＆黒柳徹子の2ショット
放送では、海外にも活躍の場を広げる歌手活動や今後の目標について話し、スタジオでは母・百恵さんの名曲「秋桜」も生歌唱した。
また、妻で声優・牧野由依（39）との間に誕生した第1子長女の誕生の瞬間や日常エピソードなど、プライベートについてもトークを展開。
現在、3歳を迎えた長女は「すごく言葉が達者なんですよね。起きてる間はずっとしゃべってますね」という元気ガール。父の祐太朗のことは「たた」、祖父母の友和＆百恵さんのことは、それぞれ「じぇじぇ」「ばぁば」と呼んでいるそうだ。
「よかったらそれ貸していただける？」というような丁寧な言葉から、「たた（祐太朗のこと）、今日の髪型やばいね」といったイマドキ風言葉など、どこで覚えたのかわからないような言葉でも“おしゃべり”していると明かし、「ずっとケタケタ笑ってますし、ずっと踊ってますし、まったく飽きないですね」などと“父の顔”をのぞかせながら、わが子との日常について話していた。
