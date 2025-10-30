中学生硬式野球クラブ「レッドスターベースボールクラブ」が第24期生の入団トライアウト（B日程）を開催。11月1日から応募を受け付ける。

阪神で活躍した赤星憲広氏がオーナーを務め、「自身が経験した野球文化」と「令和の新しい野球文化」の融合を掲げている。

山崎智史監督は東山高（京都）の監督として甲子園出場を経験。高校野球に必要な、礼節、技術、努力を重視する指導に加え、オリックス・アンバサダーのT−岡田氏がバッティングアドバイザーとして巡回し、今季限りでの現役引退を発表した阪神・原口文仁選手やオリックス・中川圭太選手ら現役選手もスペシャルアドバイザーとして名を連ね、最新の技術指導と心構えの伝承に貢献している。

また、コンディショニング面では、元阪神タイガースのアスレチックトレーナー・石原慎二氏が帯同し、成長期の選手に対する身体作りやケガ予防にも力を入れるなど、プロ顔負けの指導体制を敷いている。

千葉ロッテの安田尚憲選手（10期生）ら多くのOBが甲子園などで活躍。進学実績も幅広く、甲子園常連校に限らず、関西の進学校や全国有数の学力校への進学も支援している。

赤星オーナーは「子どもたちが夢を見られる環境を、これからも大切にしていきたい」と話す。未来を担う球児たちの挑戦が、また新たな一歩を踏み出す。

▽トライアウト日程

開催日 2025年12月21日

合否発表 2025年12月24日

応募期間 2025年11月1日から12月16日

▽入団枠 20人（予定）

▽応募資格 2026年4月に中学生になる男子

応募要項・進路実績はレッドスターベースボールクラブ公式ホームページで。