◇ワールドシリーズ第5戦 ブルージェイズ 6―1 ドジャース（2025年10月29日 ロサンゼルス）

ブルージェイズの新人右腕トレー・イエサベージ投手（22）がワールドシリーズ（WS）の新人最多記録となる12奪三振をマークした。29日（日本時間30日）にロサンゼルスで行われたWS第5戦に先発。キャリア最長となる7回を投げてソロ1本のみの3安打1死球1失点で勝利投手となり、3勝2敗として球団32年ぶりの世界一へ王手をかける立役者となった。従来の新人によるWS最多奪三振記録は1949年第1戦のドジャースのドン・ニューカムによる11個で、76年ぶりに記録を更新。ポストシーズン（PS）の新人投手では歴代4位タイだった。

先頭打者から2者連続本塁打の援護を受けたイエサベージは、初回3人目のベッツから3回先頭のマンシーまで5者連続三振。95.3マイル（約153.4キロ）の直球にスプリット、スライダーを交えてドジャース先発全員から三振を奪い、3回には大谷翔平もスプリットで空振り三振に仕留めた。

試合後に会見したイエサベージは好投の要因を「最初からゾーンに投げ込めたこと。カウントを自分のペースで進められたし、ツーストライクに追い込んだ時は好きな球を自由に投げられた」と自己分析。大谷から三振を奪った心境を問われると「相手が誰でも同じように対戦してる。このレベルでは誰でも打てる力を持ってるから。ただの三振の一つだよ」と冷静に答えた。

シュナイダーとゲレロの2発に「めちゃくちゃ大きかった」と感謝しつつ、攻めの投球で四球ゼロの内容を「7回を通して自分のプランをしっかり実行できた。それが大きかった」と振り返った。104球を投げたのは「去年、大学（イーストカロライナ大）での地区大会、相手がウェイクフォレスト大だった時以来かな」と明かした。今季は1Aでのスタートからマイナーで次々と昇格し、9月にメジャー昇格を果たして最後は観衆5万2175人が詰めかけた敵地で大谷翔平とも対戦。「ホントにクレイジーな世界だ。ハリウッドでもこんな脚本は書けないだろうな。こういう舞台に立ててることに、ただ感謝してる」と話した。