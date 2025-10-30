休場明け３０日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比１４２．２８ポイント（０．５４％）高の２６４８８．４２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４９．３６ポイント（０．５３％）高の９４２５．１５ポイントと反発した。売買代金は１７８７億７０万香港ドルに拡大している（２８日前場は１２６９億５０３０万香港ドル）。

米中貿易摩擦の緩和期待が相場を支える流れ。トランプ米大統領と中国の習近平・国家主席の６年ぶりとなる対面会談は、韓国の釜山で午前１１時過ぎ（日本時間と同じ）に始まった。両首脳は会談前に握手を交わし、トランプ氏は「大成功の会談になることに疑いはない」と強調し、習氏は「両国の貿易交渉担当者は合意に関する基本的なコンセンサスに達した」と発言。習氏はまた、中国の発展は米国を再び偉大にするというトランプ氏のビジョンに矛盾しないとも述べた。

ただ、上値は限定的。会談の内容は事前にある程度報道されていたこともあり、好材料の出尽くし感も意識された。また、パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後の会見で、次回会合（１２月）での利下げに慎重なスタンスを示したこともマイナス材料視されている。ＦＯＭＣでは予想通り２会合連続で利下げが決定され、金融政策で米国に追随する香港も政策金利を引き下げた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、アルミ加工の中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が８．２％高、産金で中国最大手の紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が５．０％高、太陽光発電（ＰＶ）用ガラス基板メーカーの信義光能ＨＤ（９６８／ＨＫ）が４．４％高と上げが目立った。

セクター別では、非鉄・産金が高い。中国宏橋や紫金鉱業のほか、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が９．７％、江西銅業（３５８／ＨＫ）が４．４％、中国黄金国際資源（２０９９／ＨＫ）が４．１％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が３．１％ずつ上昇した。江西銅業に関しては、１〜９月期決算のの２１％増益も好感されている。

リチウム関連の銘柄も急伸。江西カン鋒リ業集団（ガンフェン・リチウム・グループ：１７７２／ＨＫ）が１２．８％高、中創新航科技（３９３１／ＨＫ）が１２．３％高、天斉リ業（９６９６／ＨＫ）が８．５％高で引けた。ガンフェンの１〜９月期決算が黒字に転換。リチウム各社に買いが波及した。

そのほか、業績成長を手がかりにした物色も目立つ。１〜９月期決算が４２％増益だった発電大手の華能国際電力（９０２／ＨＫ）が９．１％高、３１％増益の中海油田服務（２８８３／ＨＫ）が７．１％高で前場取引を終えた。

半面、医薬セクターはさえない。中国生物製薬（１１７７／ＨＫ）が３．４％、上海復星医薬集団（２１９６／ＨＫ）が３．２％、石薬集団（１０９３／ＨＫ）が２．９％、江蘇恒瑞医薬（１２７６／ＨＫ）が２．７％ずつ下落した。

そのほか、通信機器・設備メーカー大手の中興通訊（ＺＴＥ：７６３／ＨＫ）が９．７％安と急落。１〜９月期決算の３３％減益が嫌気された。

本土マーケットは続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．２１％高の４００５．４４ポイントで前場の取引を終了した。資源・素材が高い。公益、自動車、銀行・保険、海運なども買われた。半面、医薬は安い。不動産、ハイテク、軍需産業も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）