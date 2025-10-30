１９６３年に初期シリーズの放送が始まった日本初の長編テレビ連続アニメ「鉄腕アトム」が、１１月１日からテレビ埼玉で再放送される。

強くて優しい心を持つロボットの主人公アトムの活躍に、夢を膨らませた子供たちは多い。「アトムのまち」をＰＲする埼玉県新座市では、市民らから昭和を代表する名作アニメの再放送を歓迎する声が上がっている。

初期シリーズはモノクロで全１９３話。６３年から４年間、フジテレビで放送された。テレビ埼玉は、元号が昭和から変わらなければ今年が「昭和１００年」になることに合わせ、全話を再放送することを決めた。

番組の最後には、視聴者がアトムなど登場キャラクターを描いたイラストも紹介する。紹介コーナーのナレーションは、アトムの声を担当したさいたま市出身の声優・清水マリさん（８９）が務めるという。

新座市商工会会長の金子和男さん（７１）は、約６０年前に鉄腕アトムが放送されていた当時は小学生だった。毎週見るのを楽しみにしていたといい、「再放送が決まってうれしい。当時の放送を知らない子供たちにも見てほしい」と喜んだ。

原作者で「漫画の神様」とも称される手塚治虫は、同市の豊かな自然を愛したとされる。市内には、手塚作品の制作などを手がけるアニメ制作会社「手塚プロダクション」のスタジオがある。

同市の「市民まつり」のポスターには、９１年から毎年アトムが登場する。市は２００３年、アトムを「特別住民」に登録し、今年７月には市制５５周年を祝い、市役所庁舎の壁面にアトムを描いたラッピングを施した。

「空をこえて〜」で始まるアニメの主題歌は、ＪＲ新座駅で電車発車時のメロディーにも採用されている。

金子さんは「再放送をきっかけに、アトムと新座市のつながりも知ってほしい」と期待している。

再放送は毎週土曜午後６時半から。放送後、民放各局の無料動画配信サービス「ＴＶｅｒ」でも配信される。