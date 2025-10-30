『薬屋のひとりごと』猫猫＆壬氏、のど飴を手に2人の時間 「ツムラ」と初タイアップでオリジナルデザイン
ツムラの食品ブランド「ツムラのおいしい和漢ぷらす のど飴シリーズ」において、テレビアニメ『薬屋のひとりごと』とのタイアップ企画が初めて実施されることが発表された。抽選でオリジナルデザインのアクリルスタンドやQUOカード、ポスターが当たるキャンペーンが展開される。
【動画】続編詳細も発表！『薬屋のひとりごと』2周年記念PV
本作は、毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫（マオマオ）と、謎多き美形の宦官・壬氏（ジンシ）が、宮中で次々と巻き起こる難事件に挑んでいく“謎解きエンターテインメント”。原作は日向夏氏、イラストはしのとうこ氏が担当している。22日に公開された放送2周年記念PVにて、テレビアニメ第3期とシリーズ初の劇場版の制作が発表された。
「ツムラのおいしい和漢ぷらす のど飴シリーズ」は、ツムラがこれまで培ってきた経験を生かし、バランスよく和漢素材を加えることで、「すっきりしたい時や乾燥が気になり始めた方々の健康を応援したい」という想いを込めて、菓子の老舗メーカーである春日井製菓と共同開発した商品。
キャンペーンは、11月4日午前10時〜12月31日午後5時の期間で実施。対象商品を購入後、レシートを撮影して応募フォームにアップロードすると抽選で1500人にオリジナル賞品が当たる。対象商品は、「ツムラのおいしい和漢ぷらす のど飴」「ツムラのおいしい和漢ぷらす たかめるのど飴」の2種。なお、店頭で購入した商品に限り、オンラインショップでの購入は対象外となる。
賞品には、ツムラのど飴を抱えた猫猫と、その隣でのど飴を一粒手にした壬氏の姿が描かれたイラストが使用された。A賞（対象商品2個購入で応募可能）はジオラマアクリルスタンドが200人に、B賞（対象商品2個購入で応募可能）はQUOカード300円分が300人に、C賞（対象商品1個購入で応募可能）はオリジナルポスターが1000人に当たる。さらに、応募完了でオリジナルスマホ壁紙（全3種類）がランダムでプレゼントされる。
