俳優の竹野内豊（54）が30日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。元自衛官の父親について語った。

母と姉が雑誌に写真を送ったことをきっかけに、モデルとして芸能界入りした竹野内。司会の黒柳徹子から「お父さんが自衛官でいらしたんですって？大変なんですってね、厳しい方だったとか」と聞かれると、竹野内は「ちょっとした時に、母に対して（自分達が）あまり奇麗ではない言葉づかいをしたりすると、よく怒られたり」と振り返った。

「例えば“うるせー”とか。そういういうことを言ったら大変でしたね。すっ飛ばされてました」と回想。「いつも新聞紙を丸めて、それで叩かれるっていうことは、よくありました。でも本当に怒らせた時は、手のひらで。それでもパンチは一度もないですね」と明かした。

黒柳が「お父様の実家が農家だったので、食べ物に大変お厳しい方だった」と触れると、「米一粒残すなっていう」と竹野内。「その一粒にどれだけの苦労がこめられてるか。食べ物を粗末にするなっていうのを、そういうことはよく」と打ち明け、「例えばバイキングとか家族でご飯を食べに行く。子供ですから、食べられないほど取ってきちゃう。そういうのをたくさん残したりすると、“気をつけろ”って言われたりとかはしました」と懐かしんでいた。