¾®ÁÒÍ¥»Ò¡¡ÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÃæ1Ä¹ÃË¤Ø¤Î¼êºî¤êÊÛÅö¸ø³«¡Ö¤ªÌîºÚ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤è¡ª¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÁÒÍ¥»Ò¡Ê41¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿ÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¾®ÁÒ¤Ï¡ÖÃæ³Ø°ìÇ¯À¸¤ÎÄ¹ÃË¤Î¤ªÊÛÅö¡×¡Ö¡È¤ªÌîºÚ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤è¡ª¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤¤¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Æü¡¹¤Î¼êºî¤êÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¡¢Â©»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ªÌîºÚ¤è¤ê¤ªÆù¤ªµû¤è¤ê¤ªÆù¡¡²¿¤è¤ê¤ªÆù¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¾Ð¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡ÖÃæ³Ø°ìÇ¯À¸¡¡ÌîµåÉôÃË»Ò¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¤ªÆù¤¬´ò¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÄ¹ÃË¤µ¤ó¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö°ì½ï¤ËÌîºÚ¤ò°é¤Æ¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÌîºÚ¤Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Ö»Å»ö¤Ë°é»ù¤Ë²È»ö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤ÏÉ¬¤º´¶¼Õ¤ò¾Íè¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£