◇第50回社会人野球日本選手権大会1回戦 第50回社会人野球日本選手権大会1回戦（2025年10月30日 京セラD）

社会人野球日本選手権大会は30日に1回戦が行われ、三菱自動車岡崎は日本製鉄鹿島を4―3で退けて3年連続で初戦を突破した。

社会人野球日本代表の秋山翔は、4―3の8回から3番手として救援。出塁を1与四球のみに抑え、2回無安打無失点で試合を締めた。

「点差は気にせずにストライク先行で投げようと思っていた。思ったよりも落ち着いて投げられました」

阪神・中野拓夢と同期入社の主戦左腕。9月は社会人野球日本代表としてアジア大会に出場していたため、最終予選期間はチームを離れていた。エース不在を強いられたチームは、東海地区最後の1枠となる第5代表として本戦出場をつかみ、「誰かが締めないと…と思いながら予選を見ていた。でも、苦しみながら勝てたことは成長」と手応えをつかんで本大会を迎えた。

今夏の都市対抗は準優勝に終わった。梶山義彦監督は「都市対抗と日本選手権は別物。だけど、もう一度頂点を目指してやろうと言っているし、みんなも本気になっている」と悲願の日本一を見据えた。