¥³¥¦¥â¥ê¤ÎÈ¯¸÷¡¢ËÌÊÆ¤Î£¶¼ï¤Ç³ÎÇ§¡¡À¤³¦¤ÇÂ³¡¹¡Ö¸÷¤ëÓ®ÆýÎà¡×¤ÎÈ¯¸«
¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢Âç³Ø¤Ï¡¢ËÌÊÆ¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë£¶¼ï¤Î¥³¥¦¥â¥ê¤Ç¡¢»ç³°Àþ¤ò¾È¼Í¤¹¤ë¤ÈÈ¯¸÷¤¹¤ë¸½¾Ý¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢Âç³Ø¤Î£²£°Æü¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î£¶¼ï¤Ï»ç³°Àþ¥é¥¤¥È¤Î²¼¤ËÃÖ¤¯¤ÈÎÐ¿§¤Î·Ö¸÷¿§¤ËÈ¯¸÷¤¹¤ë¸½¾Ý¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£ËÌÊÆ¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥³¥¦¥â¥ê¤Ç¤³¤Î¸½¾Ý¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ï£··î¤Ë³Ø½Ñ»ï¥¨¥³¥í¥¸¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸÷¤ëÓ®ÆýÎà¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÇÁê¼¡¤¤¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·È¯¸÷¤¹¤ëÍýÍ³¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö»ç³°Àþ¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤ë¤ÈÈ¯¸÷¤¹¤ëÓ®ÆýÎà¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÁ°¤«¤éÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÌäÂê¤Ï¡¢¤Ê¤¼È¯¸÷¤¹¤ë¤Î¤«¤À¡×¡£ÏÀÊ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢Âç³Ø¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¥Ù¥ê¡¼¶µ¼ø¤Ï¤½¤¦½Ò¤Ù¡¢¡Ö¥³¥¦¥â¥ê¤¬¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤Ë¤É¤ó¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢À¸ÂÖ·Ï¤Ë¤É¤¦¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼ï¤ÎÊÝ¸î¤ä´ÉÍý¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Ó®ÆýÎà¤ÎÈ¯¸÷¸½¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥à¥µ¥µ¥Ó¤Ë»ç³°Àþ¤òÅö¤Æ¤ë¤ÈÈ¯¸÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÀÊ¸¤¬£²£°£±£¹Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¸¦µæ¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÈ¯¸«¤ËÀ¤³¦Ãæ¤¬Ê¨¤Î©¤Ã¤¿¡×¤È¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¥Ù¥ê¡¼¶µ¼ø¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤ÈÈ¯¸÷¤¹¤ë¼¡¤ÎÀ¸Êª¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¡¢Ã¯¤â¤¬»ç³°Àþ¥é¥¤¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆÊâ¤²ó¤Ã¤¿¡×¡£
£²£°£²£³Ç¯¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¡¢»ç³°Àþ¤òÍá¤Ó¤ë¤ÈÈ¯¸÷¤¹¤ëÓ®ÆýÎà£±£²£µ¼ï¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥³¥¦¥â¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï£²£´Ç¯£¸·î¡¢¥á¥¥·¥³¥ª¥Ò¥¥³¥¦¥â¥ê¤Ë»ç³°Àþ¤òÅö¤Æ¤ë¤ÈÂ¤Î»Ø¤¬¸÷¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÀÊ¸¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢Âç³Ø¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏËÌÊÆ¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë£¶¼ï¤Î¥³¥¦¥â¥ê¤Ë¾È½à¤ò¹Ê¤ê¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¼«Á³»ËÇîÊª´Û¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£±£°É¤¤º¤Ä¡¢·×£¶£°É¤¤ÎÉ¸ËÜ¤Ë»ç³°Àþ¥é¥¤¥È¤ò¾È¼Í¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢³Æ¸ÄÂÎ¤ÎÍã¤È¸å¤íµÓ¤¬·Ö¸÷¿§¤òÊü¤Ä¸½¾Ý¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢È¯¸÷¸½¾Ý¤¬¤É¤ó¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÆÍ¤»ß¤á¤ë¤¿¤á¡¢È¯¸÷¥Ô¡¼¥¯»þ¤ÎÇÈÄ¹¤òÊ¬ÀÏ¡£¤Þ¤º¡¢²Æ¤Î´Ö¤ÏÌÚ±¢¤Ç±©¤òµÙ¤á¤ë¥³¥¦¥â¥ê¤¬¥«¥à¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¤ËÈ¯¸÷¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤Æ¸¡¾Ú¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥³¥¦¥â¥ê¤ÎÈ¯¸÷¤ÎÇÈÄ¹¤ò¸÷¹çÀ®¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¥¯¥í¥í¥Õ¥£¥ë¤ÎÇÈÄ¹¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿·ë²Ì¡¢¿§¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢Ãç´Ö¤Î¥³¥¦¥â¥ê¤ÎÀÊÌÈ½Äê¤Ê¤É¸ÄÂÎ¤Î¼±ÊÌ¤ËÈ¯¸÷¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤¬¡¢¤É¤ÎÉ¸ËÜ¤âÇÈÄ¹¤ÏÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
È¯¸÷¤ÎÆæ¤Ïº£¤â²ò¤±¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»Ä¤ë¡£¤·¤«¤·¤¤¤º¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤¬´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¡¢¤É¤¦½ç±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò²ò¤¯¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï´üÂÔ¤¹¤ë¡£¼¡¡¹¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¸÷¤ëÓ®ÆýÎà
£²£³Ç¯¤ÎÏÀÊ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿À¾¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÇîÊª´Û¤Î³Ø·Ý°÷¥±¥Ë¡¼¡¦¥È¥é¥Ö¥¤¥è¥ó»á¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢Âç³Ø¤Î¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢È¯¸÷¸½¾Ý¤¬Ó®ÆýÎà¤Î´Ö¤Ç°ìÈÌÅª¤Ê¤³¤È¤¬²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
Æ±»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ó®ÆýÎà¤ÎÈ¯¸÷¸½¾Ý¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌó£²£°£°¼ï¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏµå¾å¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëÓ®ÆýÎà¤Ï£¶£°£°£°¼ï°Ê¾å¡£º£¸å¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¼ï¤ÇÈ¯¸÷¸½¾Ý¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÆ±»á¤Ï¸À¤¦¡£
È¯¸÷¸½¾Ý¤Ï±ó¤¤ÀÎ¡¢¸½Âå¤ÎÓ®ÆýÎà¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÁÄÀè¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤¤È¥È¥é¥Ö¥¤¥è¥ó»á¤Ï¿ä»¡¤·¡¢¡Ö¤Ê¤¼È¯¸÷¤¹¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½¾¤Ã¤Æ¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£¤¤¤º¤ìÅú¤¨¤¬Ê¬¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµ¿Ìä¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£