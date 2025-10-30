NMB48の青原優花（18）安部若菜（24）川上千尋（26）塩月希依音（19）坂下真心（20）坂田心咲（19）が30日、大阪市のNMB48劇場で、手紙文化振興アンバサダーに就任し、「2026年用年賀はがき販売開始PRイベント」に出席した。

手紙を書く、読むという文化や習慣を次世代に伝え、生活の中で大切にしていこうとするプロジェクトを広め、単なる手紙の普及にとどまらず、人と人とをつなぐ豊かなコミュニケーション文化としての手紙の価値を未来に伝える役割を担う。

大の阪神ファンとして知られる川上と坂下。その阪神は日本シリーズでソフトバンクに先勝したものの、その後3連敗し、崖っぷちに追い込まれた。シリーズで先に王手をかけたチームは過去75度のうち優勝が64度。今回のように2勝1敗から王手は21年ヤクルト以来26度目。過去25度のうち55年南海を除いて24度優勝しており、V確率は96％になっている。

手紙にちなみ、もう速達でも間に合わないが、今の阪神に送りたい気持ちを聞かれると、「ここまで来たら何とでもなれと。負けたら終わりで勝つしかないので、ファンは今まで通り優勝を願って応援するだけ。優勝確率4％の中で3つ絶対勝ってほしい。（胴上げは）福岡でいいので勝ってほしい」と逆襲を期待した。

坂下も「今日の先発が大竹（耕太郎）投手。なんとしてでも勝って、報復じゃないですけど、阪神に来て良かったなっていう勝利をおさめてほしい」と願っていた。