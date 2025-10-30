政治ジャーナリストの田崎史郎氏が３０日、ＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）にスタジオ生出演した。

番組は高市早苗首相がこの日、韓国へ訪問し到着直後に李在明大統領と初の日韓首脳会談を行うことを報じた。さらに中国の習近平・国家主席との会談が調整中であることも伝えた。

スタジオでは、トランプ大統領との関係を構築した高市首相の「積極的な外交について評価は？」と質問。田崎氏は「７０点」と採点した。

理由をフリップで「中国との首脳会談が実現すれば評価が高まる。会談内容に注目」と紹介された。

田崎氏は「日中が実現するっていうのは大きいです」とし「去年のＡＰＥＣ、ペルーのリマで開かれた時、石破さんは習近平さんとお会いになってて、そこで実現しているので異例ではないんですけれども、高市さんに対しては警戒感が強いとかいろいろ言われている中で、それでもこちら側の申し出に対し中国が今、会おうとしているわけですね。高市さんに勢いがあるから、それと付き合った方がいいっていう判断じゃないかなと思います」と解説した。