ＮＭＢ４８の川上千尋が３０日、大阪・難波のＮＭＢ４８劇場で「手紙文化振興アンバサダー就任イベント」に参加。２０２６年用年賀はがき販売をＰＲするとともに、熱狂的な阪神ファンとして、崖っぷちの“自軍”に火力強めのエールを送った。

２９日の日本シリーズでソフトバンクに敗れ、１勝３敗となって後がなくなった阪神。報道陣からの「今、甲子園の阪神ナインに速達で手紙を届けるとしたら、どんな言葉をつづりたいか」と問われた川上は、こう答えた。

「ここまで来たら、何とでもなれ！」

まるで２００５年９月７日の中日戦、同点に追いつかれ、なおも１死一、三塁のピンチでマウンドに向かった岡田彰布監督が、久保田智之投手に「打たれろ。ムチャクチャしたれ！」と猛ゲキを飛ばした“故事”にならったような激励だった。

さらに１２月２３日でＮＭＢ４８を卒業する川上が続けた。

「もう負けたら終わり。勝つしかない状況。ファンは優勝を願って応援しているので、優勝確率４％の中、あと３つ絶対勝ってほしい」

自身もアイドルとしての期間は残りわずか。土俵際に立たされた愛する猛虎が最後に輝くよう、必勝指令を下した。

日本シリーズで１勝２敗から敗れ、１勝３敗となったケースは過去に２５回あるが、優勝したのは１９５５年の巨人のみで、優勝確率は４％。川上は奇跡を信じて、今夜も応援するようだ。

なお、やはり縦ジマを愛する坂下真心は「きょう（の先発）が大竹（耕太郎）投手。（ソフトバンクが）古巣ということで、何としてでも勝って…報復じゃないですけど…『阪神タイガースに来て良かったな』という勝利を収めてほしいです」と“恩返し”に期待していた。