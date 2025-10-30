◆米大リーグ ワールドシリーズ第５戦 ドジャース１―６ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが２９日（日本時間３０日）、２勝２敗で迎えたワールドシリーズ（ＷＳ）第５戦となる本拠地・ブルージェイズ戦に敗れてＷＳ連覇に向けて崖っぷちに立たされた。３勝２敗としたブ軍は１９９３年以来３２年ぶり３度目のＷＳ制覇に王手をかけた。３０日（同３１日）の移動日を挟み、３１日（同１１月１日）の第６戦はトロント（カナダ）で行われる。

ブルージェイズの２２歳新人右腕イエサベージが、ＷＳ記録となる新人で１２奪三振など、７回３安打１失点無四球という歴史に残る快投を見せ、勝利の原動力となった。シリーズ開幕戦に続いて先発マウンドを託したシュナイダー監督が「あれは独特な冷静さの表れだったね」と指摘したのは、初回先頭大谷との対決。投ゴロに打ち取りながらもボールをはじいたが、落ち着いて拾い直して一塁に送球した。「投手がボールを扱う時は、ミスると一気に崩れやすい。でも、あの軽い下からの送球と、少し笑みを浮かべた。あれを見て、この舞台でも完全に落ち着いているなと思った」と話した。

シーズン当初は１Ａだったが、ハイＡ、２Ａ、３Ａを駆け上がり、９月のメジャーデビューから、一気に先発投手陣の柱となった２２歳。「彼を昇格させたのはシーズン残り１２〜１３試合の時だった。正直、どんな役割になるかは未知数だった。でも、結果的にチームの天井を確実に押し上げてくれた。パフォーマンスだけでなく、準備の姿勢、メディア対応、チームメイトとの関係、すべてを非常にうまく処理している」とスーパールーキーの働きに感謝していた。