俳優の俳優の竜星涼が３０日、東京・東急プラザ原宿で行われた期間限定イベント「ひみつのチュロス『フィッチュロス』」（１１月７日まで）の会見に出席した。

フィッチュロスは、大手水産食品会社のニッスイの「フィッシュソーセージ」「ちくわ」を使用した新感覚スイーツ。イベントでは、フィッチュロス２種類とディップソース２種類を無料提供する。

来年放送される堺雅人主演のＴＢＳ系日曜劇場ドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」続編（日曜・午後９時）への出演が発表されたばかりの竜星は、この日の会見に対して「運命」と表現。「つい最近まで海外で長期ロケしてきました。日本の食べ物の中で、手軽で日持ちする物がフィッシュソーセージ。アゼルバイジャンという国ではものすごく生きまして、たんぱく質もとれ、非常に重宝しました。ものすごく持っていきましたね」と明かし、慣れない環境での撮影をフィッシュソーセージの力で乗り越えたと感謝した。

子どもの頃から甘党で、学生時代はパティシエ志望だった。これまでテレビ朝日系「獣電戦隊キョウリュウジャー」（１３〜１４年）、ＮＨＫ連続テレビ小説「ひよっこ」（１７年）、ＴＢＳ系「アンナチュラル」（１８年）、「ＶＩＶＡＮＴ」（２３年）など話題作に出演したが、パティシエはまだ演じていない。「いろんなところで言っているんですが、なかなか（オファーが）来ないですね」と熱望していた。