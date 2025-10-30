

金澤彗（奥平大兼）夜ドラ『いつか、無重力の宙で』第31話場面カット（C）NHK

俳優の奥平大兼が、出演中のNHK総合・夜ドラ『いつか、無重力の宙で』。10月29日に放送された第31話では、奥平演じる金澤彗が「JAXA入りたいんすよね」と新たな夢を語った。（ネタバレあり）

【写真】『いつか、無重力の宙で』第31話場面カット

奥平が演じる彗は、成績は抜群に優秀ながら「人と関わるのは時間の無駄」と考える一匹狼の宇宙工学大学生。しかし、バイト先で知り合った主人公・飛鳥（木竜麻生）ら天文部OGの無謀な人工衛星打ち上げ計画に、つい口出しするうちに深く関わることに。

第31話では、苦難を乗り越えて完成した超小型人工衛星「HIKARI」が無事に宇宙に放出され、一同が地球からの写真の到着を待つ展開に。

ファミレスで飛鳥と話していた彗は、飛鳥たちの存在によって心境に大きな変化があったことを告白。これまでは孤独を好んでいた彗が、「だれかと一緒に宇宙目指すのも悪くないかなって」と、まさかのチームワークに目覚めた様子。そして、静かに、しかし力強く「JAXA入りたいんすよね」と、飛鳥たちと過ごす中で生まれた新しい夢を打ち明けた。

ついに届いた宇宙からの地球の写真は、映り込みレベルと微妙な仕上がりで一同はちょっぴり意気消沈。しかし、彗だけは「でも俺が納得できないんで、もうちょっとやらせてください」と、悔しさを滲ませながらさらなる高みを目指す強い決意を見せた。

30日に、最終回を迎える本作。彗から飛び出す思いもよらない一言とは？

番組情報

NHK夜ドラ『いつか、無重力の宙で』【出演】木竜麻生、森田望智、片山友希、伊藤万理華、奥平大兼 ほか【放送】毎週月〜木 [総合] よる10時45分（各話15分・全32話）