ようやく「H」ランプが点灯したが……。

ソフトB柳田悠岐が明かす阪神・佐藤輝明の“最大の武器”…「自分より全然上ですよ」

4戦目でシリーズ初安打を放った阪神の大山悠輔（30）。4打席目には二ゴロを放ちシリーズ初打点を挙げたが、3戦目まで11タコで、この日も4打数1安打。15打数1安打、打率.067。逆シリーズ男となっているのだ。

今季は不動の「5番・一塁」として打率.264、13本塁打、リーグ3位の75打点をマーク。得点圏打率.316は、23本塁打を放った3番の森下、「40本塁打、100打点」をクリアした4番の佐藤輝を上回り、阪神打線の重要な得点源となっていた。

自身の長所である長打よりもチーム打撃を優先。リーグ優勝直後、メディアのインタビューに「僕にしかできない仕事もある。例えば進塁打。打率は下がるが、自分は犠牲にならないといけない立場と考えている」と話していた。

対するソフトバンクは、状況に応じてポイントゲッターとつなぎ役を使い分ける大山を最大のキーマンと認識しているという。球団OBの話。

「阪神は1番の近本を筆頭に、中野、森下、佐藤輝と好打者が揃う。大山はサトテルや森下に比べて直球の打率が落ちるうえ、内角に大きな弱点がある。ソフトバンクの投手陣の実力を加味しても、一番抑える確率が高いと踏んでいるというのです。ポイントゲッターである大山で打線を分断できれば、阪神の得点力を大きくそぐことができるし、打線全体にプレッシャーをかけられますから」

ソフトバンクといえば、最先端のデータ分析システムを導入するなど、対戦相手を徹底的に研究したうえで試合に臨む。大山はシリーズ開幕前に、すでに丸裸にされていたというわけだ。

「徹底した内角攻めもあって、大山は自分のスイングができていない。調子が悪いとバットのヘッドが返りやすくなり、スイングが遠回りする傾向があるが、この日、シリーズ初打点をマークした第4打席も、内角直球のボール球を無理やり打ちにいき、ドン詰まりの二ゴロだった。もともとスランプが長いタイプ。このまま眠っておいてもらうに越したことはありません」（前出のOB）

ソフトバンクはこの日、接戦を制して3連勝。大山封じも奏功し、3勝1敗で王手をかけた。

いま、阪神関係者の間ではソフトバンクとの頂上決戦に加え、「次の二軍監督は誰になるのか」という話題でも持ちきりだ。藤川監督と野球観が合う人物が大前提とされるが、有力候補と見られている「２人の大物ＯＢ」とは、いったい誰なのか。

