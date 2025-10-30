【感動の野菜レシピ】思い立ったらすぐ作れる！ うま味無限大の「えのキングガレット」
【感動の野菜レシピ】ごはんに合いすぎるナスにうなぎもびっくり!? 「なすのかば焼き」／感動の野菜レシピ（1）
スーパーやコンビニ、専門店等で実際に販売している数多くのお弁当・お惣菜・サラダ・パン等の中から、食の専門家で構成された審査員が優れた商品を表彰する「お弁当・お惣菜大賞」（お惣菜アワード）をご存知ですか？
そのコンテストで5期連続入賞（うち最優秀賞1回、優秀賞1回）経験を誇るのが、青果店の2代目であるアキオさん。
「え、こんな組み合わせ!?」と驚いてしまうものや「これは絶対間違いないでしょ！」と想像がつくものまで、家庭でも無理なくおいしく作れる工夫を凝らしたアキオさんのレシピをご紹介します。
■うま味無限大！えのキングガレット
ガレットってどんな食材でも成り立つのですが、僕の一押しはやっぱり「えのき」。だからガレットのキング！
思い立ったらすぐ作れそうな、材料の手軽さもよくないですか？
材料（2人分）
えのき……2パック（200g） ※石づきを取り、ほぐす
ピザ用チーズ……60g
A 合わせ調味料
・おろしにんにく……小さじ1/2
・おろししょうが……小さじ1/2
・醬油……小さじ1と1/2
・片栗粉……大さじ2
サラダ油……大さじ1
作り方
1 えのき、Aをポリ袋に入れてよく混ぜる。
2 フライパンにサラダ油を入れ弱めの中火で熱し、1を広げ入れる。焼き色がついたらピザ用チーズを全体にのせて強めの中火にし、こんがりと焼く。
※えのきを切らずに使います。
3 弱めの中火にし、もう片面もチーズに焼き色がつくまで焼く。器にチーズの面を上にして盛る。
※最後の仕上げは弱めの中火で。チーズをカリッとさせましょう。
■レシピを参考にするときは
・醤油は濃口醤油を使っています。
・調味料はメーカーによって塩分量が違うので、味つけの塩を少なめにするなどの調整をしてください。
・材料の分量は目安です。多少前後しても大丈夫です。
・特に記載のない場合、火加減は中火です。
・調理時間の分数は目安です。指定通りに加熱しても食材に火が通っていない場合は様子を見ながら加熱してください。
著＝アキオ／『食べたい！が加速する お惣菜アワード5期連続受賞シェフが教える感動の野菜レシピ』