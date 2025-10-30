NMB48Â´¶È¤ÎÀî¾åÀé¿Ò¡Ö¼ê»æ¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿13Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¡¡ºäÅÄ¿´ºé¤«¤éÁ÷ÊÌ¤Î¼ê»æ
¡¡NMB48¤¬¼ê»æÊ¸²½¿¶¶½¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢30Æü¤ËÂçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¤Î·à¾ì¤Ç½¢Ç¤¼°¡õ¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£´ë²èÆâ¤Ç12·î23Æü¤ËÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹µ¤¨¤ëÀî¾åÀé¿Ò¤ËºäÅÄ¿´ºé¤«¤éÁ÷ÊÌ¤Î¼ê»æ¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿6¿Í¡£ÆüËÜÍ¹ÊØ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡Ö¤Ý¤¹¤¯¤Þ¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È¥á¥í¥á¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½é»Å»ö¤È¤·¤Æ¡¢2026¡ÊÎáÏÂ8¡ËÇ¯ÍÑÇ¯²ì¤Ï¤¬¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£Àî¾å¤Ï¡Ö¤ªÇ¯¶ÌÉÕ¤Ç¯²ì¤Ï¤¬¤¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤·¤«¤·¡¢MC¤Î¥Í¥¤¥Ó¡¼¥º¥¢¥Õ¥í¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÅö¤¿¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¼ê»æ¤ÎÁ÷¤ê¼ç¤òÅö¤Æ¤ë´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£±ö·î¤ÈÀî¾å¤¬Ä©Àï¡£ºäÅÄ¤Ï¡¢Àî¾å¤¬Âç¤Îºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÌîµåÍÑ¸ì¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿Á÷ÊÌ¤Î¼ê»æ¤ò¼¹É®¡£¡ÖÂ´¶È¤Ï¼ä¤·¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¼¡¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î»Ï¤Þ¤ê¡£¤Á¤Ã¤Ò¡¼¤µ¤ó¤¬»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀî¾å¤Ï¡Ö2¥ö·îÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆüËÜÍ¹ÊØ¤µ¤ó¤Î¤ª»Å»ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¸÷±É¡£13Ç¯´Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ê»æ¤Ç»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª¼ê»æ¤Î»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï±¿Ì¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ì¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼ê»æ¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿13Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
