【福袋2026】ケンタッキー、毎年完売「ケンタ福袋」11・6予約開始 「ビスケット型お昼寝枕」が新登場＆5350円おトクになる引換券付き
日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン（以下：KFC）店舗で、新年恒例の「ケンタ福袋」を、来年1月1日から数量限定で発売する。さらに、今年11月6日から20日の期間、専用特設サイトにて、「ケンタ福袋」の事前抽選販売の受付を開始する。
【写真】カルビーとコラボ！『ポテトチップス KFC 香るゆず七味チキン味』
毎年好評の「ケンタ福袋」。今年も、さらにおトクな内容で登場する。「オリジナルチキン」や「バーガー」をはじめとした人気定番メニューのKFC全店共通引換券（5350円相当）に加え、「ビスケット型お昼寝枕」が新登場。“大人から子どもまで、幅広い世代に愛される人気メニュー「ビスケット」の親しみやすさを、日常でも感じてほしい”という想いから生まれたユニークな限定アイテムとなっている。表面のこんがり焼き色や特製ハニーメイプルを忠実に再現した、遊び心あふれるデザイン。直径約20センチの使いやすいサイズ感で、お昼寝やリラックスタイム、移動中の休憩にもぴったり。
さらに、今年も「ケンタ福袋」を購入すると、抽選で人気商品の無料券が当たる「クーポンつきケンタおみくじ」が付いてくる。小吉が出ると「オリジナルチキン」1ピース無料券、中吉で「チキンフィレバーガー」無料券、大吉だと「トクトク4ピースパック」無料券がもらえておトク。当たった無料券はその場で引き換え可能で、くじに外れても、おトクなクーポン2種が必ずもらえる。
今年は、11月6日から20日までの期間、専用特設サイトにて事前抽選販売の受付を実施。スマートフォンから簡単に応募できる。
【写真】カルビーとコラボ！『ポテトチップス KFC 香るゆず七味チキン味』
毎年好評の「ケンタ福袋」。今年も、さらにおトクな内容で登場する。「オリジナルチキン」や「バーガー」をはじめとした人気定番メニューのKFC全店共通引換券（5350円相当）に加え、「ビスケット型お昼寝枕」が新登場。“大人から子どもまで、幅広い世代に愛される人気メニュー「ビスケット」の親しみやすさを、日常でも感じてほしい”という想いから生まれたユニークな限定アイテムとなっている。表面のこんがり焼き色や特製ハニーメイプルを忠実に再現した、遊び心あふれるデザイン。直径約20センチの使いやすいサイズ感で、お昼寝やリラックスタイム、移動中の休憩にもぴったり。
今年は、11月6日から20日までの期間、専用特設サイトにて事前抽選販売の受付を実施。スマートフォンから簡単に応募できる。