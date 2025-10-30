亀田製菓、上期経常が19％増益で着地・7-9月期は黒字浮上

亀田製菓 <2220> [東証Ｐ] が10月30日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比18.8％増の21.8億円に伸びたが、通期計画の72億円に対する進捗率は30.3％にとどまり、5年平均の34.5％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比1.2％減の50.1億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常損益は6.8億円の黒字(前年同期は2億円の赤字)に浮上したが、売上営業利益率は前年同期の2.8％→1.8％に悪化した。



株探ニュース

