MLB選手会は29日（日本時間30日）、選手間投票による今季の「プレーヤーズ・チョイス・アワード」を発表。両リーグを通じて1人だけに贈られる年間最優秀選手「プレーヤー・オブ・ザ・イヤー」には、マリナーズのカル・ローリー捕手が選ばれた。

ドジャースの大谷翔平投手は、各リーグの最優秀野手（打者）を決める「アウトスタンディング・プレーヤー」部門でも受賞ならず、ナ・リーグはフィリーズのカイル・シュワーバー外野手が選出された。ア・リーグの最優秀野手（打者）もローリーで、年間最優秀選手と合わせてダブル受賞を果たした。

■選手会「歴史を書き換えた」

選手間投票によって選ばれる年間最優秀選手は、ローリーが受賞した。捕手という過酷なポジションをこなしながら、今季は60本塁打、125打点を叩き出し、ア・リーグ2冠王に輝いた。

MLB選手会はプレスリリースで、選出理由に言及。「ローリーにとって、今シーズンは記録ずくめの年となり、前例のない長打力で歴史を書き換えた」と紹介。そして「マリナーズの選手として、スイッチヒッターとして、そして捕手として、同一シーズン最多本塁打を放った。また、両打席からそれぞれ20本以上の本塁打を放った史上初の選手となり、オールスターゲームのホームランダービーでも優勝を果たした」と称賛した。

MLB公式のMVPは11月13日（同14日）に発表されるが、ア・リーグに関してはローリーとアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）との一騎打ちが予想されている。

■スキーンズ、スクーバル受賞

ナ・リーグ最優秀野手（打者）には、大谷を上回る56本塁打、132打点をマークし、リーグ2冠王に輝いたシュワーバーが選出された。大谷は今季、打率.282、55本塁打、102打点、OPS1.014を記録したが、年間最優秀選手、リーグ最優秀野手（打者）とも逃す結果となった。

受賞者は以下の通り。

プレーヤー・オブ・ザ・イヤー（年間最優秀選手）：カル・ローリー（マリナーズ）

アウトスタンディング・プレーヤー（最優秀野手）：カル・ローリー（マリナーズ／ア・リーグ）／カイル・シュワーバー（フィリーズ／ナ・リーグ）

アウトスタンディング・ピッチャー（最優秀投手）：タリク・スクーバル（タイガース／ア・リーグ）／ポール・スキーンズ（パイレーツ／ナ・リーグ）

アウトスタンディング・ルーキー（最優秀新人）：ニック・カーツ（アスレチックス／ア・リーグ）、ドレイク・ボールドウィン（ブレーブス／ナ・リーグ）