「今日好き」“りんはな”りんか＆植野花道カップル、ディズニーデート写真公開「お揃い可愛い」「交際27ヶ月ってすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/30】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していたりんかが10月29日、自身のInstagramを更新。恋人の植野花道とのデート投稿が話題になっている。
【写真】「今日好き」交際27ヶ月カップル「お揃い可愛い」2ショット
りんかは「誕生日サプライズディズニー連れてってくれたの」と男性とハートの絵文字を付け、植野とのディズニーデートを匂わせ。ミニスカートのセットアップ姿で、スラリと伸びる脚を披露している。
また、恋人の植野だと思われる手にりんかが顎を置くショットも公開。植野と思われる右手の薬指には指輪が着けられており、りんかが同じ位置に指輪を付けているショットも投稿した。
ストーリーズでは「27months」と植野のアカウントをメンションし、お揃いカチューシャをつけた2ショットを載せている。
この投稿にファンからは「可愛すぎ」「黒髪似合う」「美脚すぎて二度見」などといった声や、「お揃い可愛い」「サプライズ最高」「りんはなカップル推せる」「理想のカップル」「交際27ヶ月ってすごい」などといったコメントも寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。植野は「フーコック島編」「パタヤ編」「夏休み編」と続けて参加し、「カンヌン編」でりんかとカップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」交際27ヶ月カップル「お揃い可愛い」2ショット
◆りんか、植野花道とディズニーデートへ
りんかは「誕生日サプライズディズニー連れてってくれたの」と男性とハートの絵文字を付け、植野とのディズニーデートを匂わせ。ミニスカートのセットアップ姿で、スラリと伸びる脚を披露している。
ストーリーズでは「27months」と植野のアカウントをメンションし、お揃いカチューシャをつけた2ショットを載せている。
◆「今日好き」りんはなカップル“匂わせ”にファン歓喜
この投稿にファンからは「可愛すぎ」「黒髪似合う」「美脚すぎて二度見」などといった声や、「お揃い可愛い」「サプライズ最高」「りんはなカップル推せる」「理想のカップル」「交際27ヶ月ってすごい」などといったコメントも寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。植野は「フーコック島編」「パタヤ編」「夏休み編」と続けて参加し、「カンヌン編」でりんかとカップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】