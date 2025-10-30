タレント足立梨花（33）とお笑いコンビ、ロッチが30日、都内で「綾鷹 ヒトクチヒトイキ旅」バスツアー運行開始記念PRイベントに出席した。11月1、2、8、9、15、16、22〜24日に約1時間、東京の表参道、赤坂、外苑の紅葉スポットを巡る。

ひと足先にバスツアーを体験した足立は「綾鷹を飲みながらひと息つけます。写真を撮るのが本当に楽しみです」。ツアーの最中に出される和菓子について「色とりどりのカラーと綾鷹のカラーがぴったり」。そして「今度、親友とそば打ちに行く時に綾鷹を持っていって、ひと息つきます。綾鷹を飲みながら、この秋を楽しみたいなと思いました」。

コカドケンタロウ（47）は「都心を走るんですけど、緑の景色が素晴らしかったですね。秋という時期は気候もいいし、毎日のように紅葉していくのがいい季節です」。

ロッチ中岡創一（47）は「ちょうどいい目線で、景色を楽しめます。和菓子の甘みを綾鷹がすっきりと流してくれる。その上で景色も楽しめます」。そして「海外でハードなロケをこなして帰って来ると、お茶が飲みたくなります。空港に着いたら、スタッフが買いに行ってくれるんです。空港から帰ってくる時に綾鷹でひと息つきながら、ひと安心できます」と話した。