ワールドシリーズ第5戦

米大リーグ・ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第5戦に1-6で敗れた。2点を追う7回には、バッテリーミスが相次ぎ失点。米国のデータ会社は、WS史上初となる事態を明らかにしている。

初回に2被弾を喫しながら、6回まで3失点と粘ったドジャースの先発スネル。しかし7回先頭のバーガーを出塁させると、次打者の4球目にワイルドピッチ。1死一、二塁の場面でも変化球を制御できず、このイニング2つ目の暴投で一、三塁になった。

それでもスネルはシュナイダーから三振を奪い、2死一、三塁として降板。2番手エンリケスがマウンドに上がったが、ゲレーロJr.への6球目がまたも暴投となってしまった。これで三走が生還して失点した。

米国のデータ分析会社「OptaSTATS」の公式Xはドジャースがリードを広げられてしまうきっかけとなったプレーに注目。「ドジャースは、ワールドシリーズのイニングで3つの暴投を投げた史上初のチームです」と投稿していた。

エンリケスは続くビシェットにもタイムリーを浴びて傷口を広げると、カークに四球を与えて1死も奪えず降板している。



（THE ANSWER編集部）