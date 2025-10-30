セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年10月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニー&ピクサーキャラクター ホテルタグ風キーホルダー」を紹介します☆

セガプライズ「ディズニー&ピクサーキャラクター ホテルタグ風キーホルダー」

登場時期：2025年10月24日より順次

サイズ：全長約3×7×1cm

種類：全10種（ミッキーマウス、くまのプーさん、トイ・ストーリー、リロ&スティッチ、おしゃれキャット、カーズ、101匹わんちゃん、白雪姫、ピーター・パン、ダンボ）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

流行りのレトロなデザインで表現された、ホテルタグ風のキーホルダーがセガプライズから登場。

ディズニー＆ピクサーのキャラクターがあしらわれた、全10種類が展開されます！

「ミッキーマウス」や「くまのプーさん」をはじめ、ディズニーの人気キャラクターがたっぷり。

落ち着いたカラーに仕上げられた、ファッションアイテムのアクセントとしても重宝するグッズです☆

ミッキーマウス

颯爽と馬に乗る姿がかっこいい「ミッキーマウス」

色数を抑えたレトロなデザインもポイントです！

くまのプーさん

本を開き、仲良しの「ピグレット」と語らう「プー」を描いた「くまのプーさん」デザイン。

やさしいカラーをセレクトした、さりげなく使えるディズニーグッズです。

トイ・ストーリー

『トイ・ストーリー』からは、保安官のカウボーイ人形「ウッディ」が登場。

愛馬「ブルズアイ」に乗って駆ける姿が描かれています☆

リロ&スティッチ

『リロ＆スティッチ』のデザインには、エイリアンの「ディズニー スティッチ」をレイアウト。

「ディズニー スティッチ」のボディカラーと同系色で統一されています。

おしゃれキャット

『おしゃれキャット』からは、ピンクのリボンが愛らしい「ディズニー マリー」が登場。

ピンクのタグに、キュートな「ディズニー マリー」の姿が描かれています☆

カーズ

ディズニー＆ピクサーアニメーション『カーズ』のデザインは、走る「ライトニング・マックィーン」の姿が。

走行中のスピード感ある姿が切り取られています！

101匹わんちゃん

『101匹わんちゃん』からは、仲良く寄り添う「ポンゴ」と「パディータ」のデザイン。

あたたかみのあるカラーで、背景がハートマークになっています☆

白雪姫

ディズニープリンセス「白雪姫」の美しい姿をホテルタグ風のキーホルダーに！

カラフルなお花やかわいい動物の姿も描かれています。

ピーター・パン

『ピーター・パン』のホテルタグ風キーホルダーは「ティンカー・ベル」のデザイン。

ピンクを基調にしたタグに、ポーズをきめる「ティンカー・ベル」が描かれています。

ダンボ

空を飛ぶ「ダンボ」の姿があしらわれたキーホルダー。

大きな耳を広げ、気持ちよさそうに飛ぶ姿を描いたデザインです！

流行りのレトロデザインがおしゃれな、ホテルタグ風のキーホルダー。

セガプライズの「ディズニー&ピクサーキャラクター ホテルタグ風キーホルダー」は、2025年10月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

