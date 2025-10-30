流行りのレトロデザインがおしゃれ！セガプライズ「ディズニー&ピクサーキャラクター ホテルタグ風キーホルダー」
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2025年10月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニー&ピクサーキャラクター ホテルタグ風キーホルダー」を紹介します☆
セガプライズ「ディズニー&ピクサーキャラクター ホテルタグ風キーホルダー」
登場時期：2025年10月24日より順次
サイズ：全長約3×7×1cm
種類：全10種（ミッキーマウス、くまのプーさん、トイ・ストーリー、リロ&スティッチ、おしゃれキャット、カーズ、101匹わんちゃん、白雪姫、ピーター・パン、ダンボ）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
流行りのレトロなデザインで表現された、ホテルタグ風のキーホルダーがセガプライズから登場。
ディズニー＆ピクサーのキャラクターがあしらわれた、全10種類が展開されます！
「ミッキーマウス」や「くまのプーさん」をはじめ、ディズニーの人気キャラクターがたっぷり。
落ち着いたカラーに仕上げられた、ファッションアイテムのアクセントとしても重宝するグッズです☆
ミッキーマウス
颯爽と馬に乗る姿がかっこいい「ミッキーマウス」
色数を抑えたレトロなデザインもポイントです！
くまのプーさん
本を開き、仲良しの「ピグレット」と語らう「プー」を描いた「くまのプーさん」デザイン。
やさしいカラーをセレクトした、さりげなく使えるディズニーグッズです。
トイ・ストーリー
『トイ・ストーリー』からは、保安官のカウボーイ人形「ウッディ」が登場。
愛馬「ブルズアイ」に乗って駆ける姿が描かれています☆
リロ&スティッチ
『リロ＆スティッチ』のデザインには、エイリアンの「ディズニー スティッチ」をレイアウト。
「ディズニー スティッチ」のボディカラーと同系色で統一されています。
おしゃれキャット
『おしゃれキャット』からは、ピンクのリボンが愛らしい「ディズニー マリー」が登場。
ピンクのタグに、キュートな「ディズニー マリー」の姿が描かれています☆
カーズ
ディズニー＆ピクサーアニメーション『カーズ』のデザインは、走る「ライトニング・マックィーン」の姿が。
走行中のスピード感ある姿が切り取られています！
101匹わんちゃん
『101匹わんちゃん』からは、仲良く寄り添う「ポンゴ」と「パディータ」のデザイン。
あたたかみのあるカラーで、背景がハートマークになっています☆
白雪姫
ディズニープリンセス「白雪姫」の美しい姿をホテルタグ風のキーホルダーに！
カラフルなお花やかわいい動物の姿も描かれています。
ピーター・パン
『ピーター・パン』のホテルタグ風キーホルダーは「ティンカー・ベル」のデザイン。
ピンクを基調にしたタグに、ポーズをきめる「ティンカー・ベル」が描かれています。
ダンボ
空を飛ぶ「ダンボ」の姿があしらわれたキーホルダー。
大きな耳を広げ、気持ちよさそうに飛ぶ姿を描いたデザインです！
流行りのレトロデザインがおしゃれな、ホテルタグ風のキーホルダー。
セガプライズの「ディズニー&ピクサーキャラクター ホテルタグ風キーホルダー」は、2025年10月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
