＜母の後悔＞娘「私の名前、覚えてる？」お姉ちゃん、ごめんね。何十年も──娘を苦しめた母の『胸の内』

久しぶりに帰省した娘さんから、ある一言を投げかけられたAさん。その冗談めいた言葉に胸を締め付けられるような後悔を覚えたそうです。今回は、筆者の友人Aさんの話をご紹介します。

軽い冗談に隠れた、娘の小さな訴え

胸に残ったのは、名前を呼ばなかった年月の重みでした。今は1音1音大事に呼びかけることが、娘との距離を埋める小さな橋になるのだと信じています。

【体験者：50代女性・女性主婦、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

illustrator : saaco

FTNコラムニスト：Kiko.G

嫁姑問題をメインテーマにライター活動をスタート。社宅生活をしていた経験から、ママ友ネットワークが広がり、取材対象に。自らが離婚や病気を経験したことで、様々な悩みを持つ読者を元気づけたいと思い、自身の人脈や読者の声を取材し、記事として執筆。noteでは、糖尿病の体験記についても発信中。