◇ワールドシリーズ第5戦 ドジャース1―6ブルージェイズ（2025年10月29日 ロサンゼルス）

ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第5戦で投打振るわず完敗。対戦成績が2勝3敗となり、敵軍に世界一へ王手をかけられ崖っぷちに立たされた。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）は第6戦に先発する山本由伸投手（27）に期待を寄せた。

この日は投手陣が計4暴投で4失点。打線も散発4安打と投打揃って振るわなかった。

試合後、ロバーツ監督は2勝3敗と2年連続の世界一へ土俵際に立たされたことに「戦う気持ち、競争心。それがある。まだ奥に潜んでいる力もあると思う。今は“2連勝しろ”じゃなくて“1試合勝つだけ”の話だ。これまで何度もこういう状況を乗り越えてきた」とまずは第6戦の勝利が必須とした。

その上で「山本には良い投球を期待している。でも同時に、打者はいい打席を作り、守備はしっかりアウトを取る。ミスをしないクリーンな試合をすれば勝機はある」と第6戦先発の山本に期待を寄せた。