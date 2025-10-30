プロ野球・オリックスは30日、来季のコーチングスタッフについて発表しました。

来季は上層部の配置が一部変更となり、2軍監督だった波留敏夫氏がヘッドコーチに就任。代わって2軍ヘッドコーチだった風岡尚幸氏が、2軍監督に就任しました。また1軍ヘッドコーチだった水本勝己氏は巡回コーチに。戦略コーチの齋藤俊雄氏が、新設の総合コーチに就きます。さらに、これまでコーチ陣には一軍・二軍の配置が明記されていましたが、今回からその枠組みはなくなりました。

加えて平野佳寿投手が、選手兼任の投手コーチに就任。平野投手は今季17年目を迎えた41歳右腕で、今季は3登板止まりとなっていました。しかしその中でも、4月には史上4人目のNPB通算250セーブと700試合登板を達成。通算1000奪三振にもあと「1」に迫っています。

▽2026年度 コーチングスタッフ

岸田護 一軍監督

風岡尚幸 二軍監督

波留敏夫 ヘッドコーチ

水本勝己 巡回コーチ

齋藤俊雄 総合コーチ

小林宏 育成チーフコーチ

厚澤和幸 投手コーチ比嘉幹貴 投手コーチ牧野塁 投手コーチ平井正史 投手コーチ平野佳寿 投手コーチ嶋村一輝 打撃コーチ川島慶三 打撃コーチ福川将和 打撃コーチ高橋信二 打撃コーチ安達了一 内野守備・走塁コーチ小島脩平 内野守備・走塁コーチ松井佑介 外野守備・走塁コーチ由田慎太郎 外野守備・走塁コーチ山崎勝己 バッテリーコーチ兼ディフェンス担当松井雅人 バッテリーコーチ小田裕也 育成コーチ飯田大祐 育成コーチ鈴木昴平 育成コーチ