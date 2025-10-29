ハロウィンの時期にもう一度見たい海外ドラマの傑作エピソード5選

海外ドラマ作品では、季節の行事に合わせたエピソードが製作されることが多い。ハロウィンが迫る中、米VOGUEが「ハロウィンの時期にもう一度見たい海外ドラマの傑作エピソード」を選出しているので、そのうち5つを紹介しよう。

実は年齢制限あり？仮装内容も慎重に！ハロウィン新常識＆非常識 今や世界中で認識されているハロウィンイベント。毎年この日には … 実は年齢制限あり？仮装内容も慎重に！ハロウィン新常識＆非常識

海外ドラマ：ハロウィン傑作エピソード

『ラリーのミッドライフ★クライシス』シーズン2第3話「トリック・オア・トリート」

本作は、『となりのサインフェルド』のクリエイターとして知られるラリー・デヴィッドが本人役で出演するシリーズ。いつものパターンで、ラリーは同時に2つのグループとトラブルに巻き込まれる。近所の子どもたちにはお菓子をあげずに怒られ、友人の映画のプレミアに集まった仲間たちとも問題を起こして大混乱となってしまう。

『ラリーのミッドライフ★クライシス』はU-NEXTで配信中。

＼新規なら31日間無料／

『ラリーのミッドライフ★クライシス』U-NEXT視聴ページ

>>詳細

『フレンズ』シーズン8第6話「恋の相手はショーン・ペン」

今でも多くのファンを持つ大ヒットシットコムの『フレンズ』。

モニカとチャンドラーがハロウィンパーティーを主催し、フィービーは双子の姉妹アースラと彼女の婚約者エリックを招待する。しかし、フィービーはすぐにアースラがエリックに嘘をついているだけでなく、フィービー自身も彼に好意を抱いていることに気づく。他のキャラクターたちが滑稽な仮装姿で口論となり、お菓子が底を着いたため、レイチェルが子どもたちにお金を配る羽目になるなど、長寿シリーズの中でも特に素晴らしいエピソードとなっている。また邦題にあるように、エリック役で『デッドマン・ウォーキング』などの名優ショーン・ペンがゲスト出演しているのも見どころだ。

『フレンズ』はU-NEXT、Huluで配信中。

『ギルモア・ガールズ』シーズン6第7話「豪華で切ない21」

秋になると見たくなる名作ドラマ『ギルモア・ガールズ』。

ローリーは21歳の誕生日を迎えるが、独りで過ごす寂しさを痛感する。また、ギルモア家のメンバーと友人たちもそれぞれの悩みや葛藤を抱えており、ローレライとリッチーの関係には微妙な変化が訪れる。ローリーも大学生活や恋愛を通して孤独感に向き合い、成長や自立を意識する場面が描かれる。町では日常の小さな事件が次々と巻き起こり、キャラクターたちの複雑な人間関係が丁寧に描かれたエピソードとなっている。

『ギルモア・ガールズ』はNetflixで配信中。

爆アゲセレクション Netflix ドコモユーザーなら誰でもNetflixがおトクに使える！ Netflixのご利用料金（税抜）に対して、毎月dポイント（期間・用途限定）10〜15％還元！ さらにドコモ MAX・ドコモ ポイ活・eximo・ahamo・ギガホ・ドコモ光*をご契約の方なら、毎月最大20％に還元率アップ！ ＼ドコモユーザー必見／ 爆アゲ セレクション >>詳しくはコチラ *ドコモ光のペア回線（「ドコモ光」と対となる携帯電話回線）でのサービスご契約の場合。

※広告つきスタンダードプランは一律15％還元。

※すでにNetflixを利用中でも、利用開始登録の際に、現在Netflixアカウントに登録しているEメールアドレスを用いて登録することが可能。この場合Netflixに支払い済みのNetflixの月額料金は返金されないので要注意。

※Apple iTunes billingをNetflixの月額料金の支払い方法として登録していた場合は、利用開始登録の前に支払いキャンセルの手続きが必要。

※他社Netflixパッケージサービスをご契約の方は、他社Netflixパッケージサービスを解約する必要あり。

『ママと恋に落ちるまで』シーズン1第6話「ハロウィンの奇跡」

主人公テッドと仲間たちが溜まり場にしているパブ「マクラーレン」では、毎年恒例のハロウィンパーティーが開催され、みんなが仮装で参加する。いつものように騒動が巻き起こるが、このエピソードの焦点はテッドとロビンが大都会で愛を探す物語だ。ロビンは、恋人の「カップルらしい」行動への欲求にどう対処したらいいのか分からずに葛藤。一方のテッドは、エピソードを通して露出度の高いコスチュームを着た女性との出会いを待ち続け、2001年に連絡先を紛失した彼女との恋が、いまだに忘れられないでいる。

『ママと恋に落ちるまで』はDisney+（ディズニープラス）で配信中。

『モダン・ファミリー』シーズン2第6話「我が家のハロウィーン」

ダンフィー家のハロウィンは、近所の子どもたちがトリック・オア・トリートに訪れるためのお化け屋敷に大変身。フィルは家族に驚きの演出を仕掛けようとするが、思わぬトラブルに巻き込まれる。一方、クレアは子どもたちの安全を守ろうと奮闘しつつ、夫との意見の食い違いに悩む場面も。ミッチとキャムは仮装パーティの準備で盛り上がるが、予期せぬハプニングに対応しなければならなくなる。ハロウィンのイベントを通して、それぞれの個性や家族間の絆が際立ち、全員が巻き込まれる騒動の中で笑いと心温まる瞬間が絶妙に交差するエピソードとなっている。

『モダン・ファミリー』はDisney+（ディズニープラス）で配信中。

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.