『窓際のスパイ』原作者が贈る新作スリラー『ダウン・セメタリー・ロード』配信開始！予告編が解禁

これまでに2度のオスカー受賞を誇る名俳優エマ・トンプソンが製作総指揮に加え、ゴールデン・グローブ受賞ルース・ウィルソンと共に主演を務める、新たなサスペンススリラーApple TV『ダウン・セメタリー・ロード』（全8話）が、10月29日（水）より、いよいよ全世界同時配信開始！ 本作の本予告編が公開された。

『ダウン・セメタリー・ロード』概要＆あらすじ

名優エマ・トンプソン演じる私立探偵が、イギリス政府の陰謀を浮き彫りにする――

本作は、Apple TVの看板作品にして、米国テレビ界最高峰の栄誉“エミー賞”の常連作品である大人気スパイドラマ『窓際のスパイ』の原作者ミック・ヘロンの同名小説（「ゾーイ・ボーム」シリーズ）を原作に、『窓際のスパイ』シリーズの脚本に携わるモーウェナ・バンクスが脚本を手掛ける、注目必須のサスペンススリラー。

物語の舞台は、オックスフォード郊外の静かな街。そこで、突如起こった不可解な爆破事件をきっかけに、ある少女が行方不明に――。その隣人であるサラ・タッカー（ルース・ウィルソン）は、少女を探すため鋭い観察眼を持つ私立探偵ゾーイ・ボーム（エマ・トンプソン）に依頼を持ち掛ける。捜査を開始した2人は、やがて複雑に入り組んだ陰謀に巻き込まれていくこととなる…。

今回解禁となった本予告編では、物語のきっかけとなった、不可解な爆発事件を皮切りに、イギリス政府も関わる強大な陰謀に巻き込まれていくゾーイとサラの姿が見て取れる。なぜある町の爆破事件が、イギリス政府の闇へとつながることになるのか。事件の真相とは一体。そして、物語のカギを握るであろう、行方不明となった少女の運命は…。人気スパイシリーズ『窓際のスパイ』を生み出したApple TVが次に仕掛ける新たなサスペンススリラーから目が離せない。

60Forty Filmsが制作を手掛ける本作は、主演も務めるエマ・トンプソン、モーウェナ・バンクス、ジェイミー・ローレンソン、ハカン・クーセッタ、トム・ナッシュ、原作小説の著者であるミック・ヘロンが製作総指揮を務め、ナタリー・ベイリー（『Bay of Fires（原題）』）が、総監督を務める。

