『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』、スイッチ2＆スイッチ版のプレオーダーが本日スタート
「イナズマイレブン」シリーズ最新作『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』（Nintendo Switch2／Nintendo Switch／PS5／PS4／Xbox Series X|S／PC（Steam））より、スイッチ2＆スイッチ版のプレオーダーが、本日10月30日にスタートとなった。
【写真】迫力満点の必殺技シーン 『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』スクリーンショット
本作では、新たな主人公「笹波雲明（ささなみうんめい）」が繰り広げる「ストーリーモード」や過去作から今作の選手まで総勢5400人以上のキャラクターを仲間にできる「クロニクルモード」、全世界のプレイヤーと競うオンライン大会「ヴィクトリーロード」を楽しめる。
予約を行うと特典として、育成を有利に進めることができるアイテムや、装備して試合に出ることで獲得経験値がアップする「勝利のミサンガ」のほか、「イナズマイレブン2」に登場した「ダークエンペラーズ」のユニフォームを手に入れることができる。
予約期限は2025年11月13日23時59分までで、期間中に予約した人は、新しくゲームを始めた際に特典セットを受け取れる。
『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』は、Nintendo Switch2／Nintendo Switch／PS5／PS4／Xbox Series X|S／PC（Steam）向けに2025年11月14日発売予定。
【写真】迫力満点の必殺技シーン 『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』スクリーンショット
本作では、新たな主人公「笹波雲明（ささなみうんめい）」が繰り広げる「ストーリーモード」や過去作から今作の選手まで総勢5400人以上のキャラクターを仲間にできる「クロニクルモード」、全世界のプレイヤーと競うオンライン大会「ヴィクトリーロード」を楽しめる。
予約期限は2025年11月13日23時59分までで、期間中に予約した人は、新しくゲームを始めた際に特典セットを受け取れる。
『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』は、Nintendo Switch2／Nintendo Switch／PS5／PS4／Xbox Series X|S／PC（Steam）向けに2025年11月14日発売予定。