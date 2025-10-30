鳥居みゆき、“西日本限定”スナック菓子に埋もれて背筋ピーン「羨ましいです」「お菓子の帝王」
お笑い芸人で女優の鳥居みゆきが、29日にインスタグラムを更新。“西日本限定”の人気スナック菓子に埋もれたソロショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】鳥居みゆき、スナック菓子に埋もれて背筋ピーン
鳥居が投稿したのは1枚のオフショット。写真には、明治製菓の人気スナック菓子「カール」のうすあじ、チーズあじに埋もれて、真顔で背筋を伸ばす彼女の姿が収められている。投稿の中で鳥居は「事務所にプレゼントでカールいっぱいいただきまして ありがとうありがとう」とコメント。続けて「カール大好き 背筋をストレートに伸ばしていただきますわね」とつづっている。
2017年に中部地方以東での販売が終了したカールとの記念写真に、ファンからは「今では秋田で売ってません 羨ましいです」「カールに逆らう背筋ストレート」「お菓子の帝王」などの声が集まっている。
■鳥居みゆき（とりい みゆき）
1981年3月18日生まれ。秋田県出身。2000年代後半より、お笑い芸人、女優として活躍。2022年頃からはお笑いコンビ「ウーマンラッシュアワー」とのユニット「鳥居パラダイス」としても活動。2024年には児童発達支援士、発達障害コミュニケーションサポーターの資格取得を発表した。
引用：「鳥居みゆき」インスタグラム（@toriimiyukitorii）
