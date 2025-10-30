（MCU）の新たな集大成『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』には、サノスに続く巨悪としてロバート・ダウニー・Jr.演じるドクター・ドゥームがいよいよ登場する。しかし、ここに至るには長い道のりがあった。

なにしろ本作は、当初のタイトルは『アベンジャーズ／カーン・ダイナスティ（Avenrers: Kang Dynasty）』。ヴィランはドクター・ドゥームではなく、『アントワン＆ワスプ：クアントマニア』（2023）と「ロキ」（2021-2023）に登場した征服者カーン（ジョナサン・メジャース）の予定だったのである。

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の脚本家であり、『カーン・ダイナスティ』時代から携わってきたマイケル・ウォルドロンは、米にて「『カーン・ダイナスティ』の初期脚本が『ドゥームズデイ』に活かされたところは？」との質問を受け、初期段階の構想を明かしている。

当時、『カーン・ダイナスティ』の脚本に関わっていたのはウォルドロンと『アントワン＆ワスプ：クアントマニア』を執筆したジェフ・ラブネス。2人は「ある日の午後を費やし、ヤング・アベンジャーズがカーンの“あるバージョン”を倒す話を提案しました。とても興奮した」と明かしている。

「彼らはそのカーンが、“辛抱して”と書いてある小さなカードを持っていることに気づくんです。まだカーンになったばかりだからと。それで彼ら（ヤング・アベンジャーズ）はガッカリする。彼は『カーン・ダイナスティ』の最後にリザード・カーンになるんだったと思う……どうだったかな。とにかく楽しかったですよ。」

少なくとも『カーン・ダイナスティ』には、ヤング・アベンジャーズがカーンに挑むストーリーラインが存在したようだ。これは『マーベルズ』（2023）のポストクレジットシーンなどを踏まえたものと思われるほか、リザード・カーンも『アントワン＆ワスプ：クアントマニア』のポストクレジットシーンであるカーン評議会に登場していた。すでに下地は整っていたとみられるが、その後の方針転換でどこまで内容が変化したかはわからない。

なにしろマーベル・スタジオは、当時とは異なり映画とテレビシリーズをなるべく独立させる方針。『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』にはアベンジャーズとサンダーボルツ（現ニュー・アベンジャーズ）、ファンタスティック・フォーやX-MEN（20世紀フォックス版）が登場するが、ヤング・アベンジャーズになる構想だったと思しきミズ・マーベル役のイマン・ヴェラーニ、ケイト・ビショップ役のヘイリー・スタインフェルドの出演は伝えられていないのである。

征服者カーン役のジョナサン・メジャースが私生活の問題で解雇されたあと、『カーン・ダイナスティ』の計画は撤回され、新たに『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』の2部作構想と、ダウニー・Jr.のドクター・ドゥーム役就任が発表された。現在もウォルドロンは脚本家としてクレジットされており、本編に大きく貢献しているとみられる。

映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日公開予定。

