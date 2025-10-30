裏アカ迷宮ノベルRPG『配信少女ノ裏垢迷宮』、公式サイトとSteamページが本日公開 『魔法少女ノ魔女裁判』のAcacia×G-MODEの共同プロジェクト
クリエイティブブランド「Acacia（アカシア）」とG-MODEによる共同プロジェクト『配信少女ノ裏垢迷宮』（PC（Steam）／Nintendo Switch）の公式サイト、Steamページが公開された。
【写真】『配信少女ノ裏垢迷宮』に登場する少女たち（ほか11枚）
本作は、SNSの闇が具現化した異界【裏U】へと引きずり込まれた少女たちが脱出を目指す裏アカ迷宮ノベルRPG。キャラクターデザインは梅まろ、原作はSNSを中心に大きな話題を呼んだ人気作『魔法少女ノ魔女裁判』を手掛けた「Acacia」が担当する。
ゲームは主に、裏アカにはびこる悪意モンスターたちを倒しながらダンジョンの奥に待つ【裏アカの主】までたどり着く「ダンジョン探索パート」、悪意がいっぱいの裏アカが誰のものなのか想像しながら真実にたどり着いて、少女を公開処刑する「ADVパート」の2要素で構成されている。
また、本作は2025年11月9日に東京・秋葉原UDX2階アキバ・スクエア＆4階UDXギャラリーで開催される「デジゲー博 2025」にて初出展とグッズ初販売が行われることも発表になった。『配信少女ノ裏垢迷宮』に登場する少女たちが描かれた「ランダム缶バッジ（全8種）」が販売予定だ。
『配信少女ノ裏垢迷宮』は、PC（Steam）／Nintendo Switch向けに2026年リリース予定。
