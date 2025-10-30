キャプテン・アメリカがパパに！ クリス・エヴァンスと妻アルバ・バチスタに第1子誕生
『キャプテン・アメリカ』で知られるクリス・エヴァンスと妻アルバ・バチスタに第1子となる女の子が生まれた。
【写真】アルバの左手の薬指に輝く指輪
Peopleによると、現地時間10月24日、2人が挙式した地でもある米マサチューセッツ州で、2人の間に赤ちゃんが誕生。アルマ・グレース・バチスタ・エバンスと名付けたそうだ。「2人は静かな暮らしの中で、赤ちゃんのいる家族として特別な最初の数日を楽しんでいます」と関係者が明かした。
クリスとアルバは、2022年11月に交際が発覚。2023年9月9日にマサチューセッツ州ケープ・コッドの邸宅にて、プライベートな結婚式を挙げた。式にはクリスが「アベンジャーズ」シリーズで共演したロバート・ダウニー・Jr．や、スカーレット・ヨハンソン、クリス・ヘムズワースらが出席。またジェレミー・レナーやエミリー・ブラント＆ジョン・クラシンスキー夫妻の姿もあったとされる。
ちなみにクリスは昨年11月、クリスマス映画『レッドワン』のプレミアで、Access Hollywoodのインタビューを受け、共演したドウェイン・ジョンソンのように、いつか素晴らしい父親になりたいかと聞かれ、「ああ、ぜひそうなりたい」とコメント。「父親の肩書はワクワクするからね」と語っていたそうだ。
【写真】アルバの左手の薬指に輝く指輪
Peopleによると、現地時間10月24日、2人が挙式した地でもある米マサチューセッツ州で、2人の間に赤ちゃんが誕生。アルマ・グレース・バチスタ・エバンスと名付けたそうだ。「2人は静かな暮らしの中で、赤ちゃんのいる家族として特別な最初の数日を楽しんでいます」と関係者が明かした。
ちなみにクリスは昨年11月、クリスマス映画『レッドワン』のプレミアで、Access Hollywoodのインタビューを受け、共演したドウェイン・ジョンソンのように、いつか素晴らしい父親になりたいかと聞かれ、「ああ、ぜひそうなりたい」とコメント。「父親の肩書はワクワクするからね」と語っていたそうだ。