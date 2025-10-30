ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡õº´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¥ß¥Ë¥ª¥ó¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ÈËå¤ß¤¿¤¤¡ª¡×
¡¡ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤Èº´ÌîÍ¦ÅÍ¡ÊM!LK¡Ë¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ØESCAPE¡¡¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ¿åÍË22»þ¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬30Æü¤Ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ºùÅÄ¤Èº´Ìî¤Î¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢»°ÎØ¼Ö¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØESCAPE¡Ù¤Ï¿Í¼Á¤ÈÍ¶²ýÈÈ¤Î´ñÌ¯¤ÊÆ¨Èò¹Ô¤ò´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ÇÉÁ¤¯¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£Âç´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹Îá¾î¡¦È¬¿À·ë°Ê¡ÊºùÅÄ¡Ë¤ÈÍ¶²ýÈÈ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÄÌ¾Î¡È¥ê¥ó¥À¡É¤³¤ÈÎÓÅÄÂç²ð¡Êº´Ìî¡Ë¤ÎÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÆ¨Ë´·à¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡£
¡¡Âè4ÏÃÊüÁ÷¤ÎÍâÆü¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡¢¥Á¡¼¥º¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºùÅÄ¤Èº´Ìî¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥í¥°¥Ï¥¦¥¹¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤È¥Ç¥Ë¥à¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Î2¿Í¤¬¾Ð´é¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºùÅÄ¤Èº´Ìî¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ¡ª²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö¥ß¥Ë¥ª¥ó¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ÈËå¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ï¥Á¤È¥ê¥ó¥À¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¥Ý¡¼¥º¡¢¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¥É¥é¥Þ¡ØESCAPE¡¡¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@escape_ntv¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢»°ÎØ¼Ö¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØESCAPE¡Ù¤Ï¿Í¼Á¤ÈÍ¶²ýÈÈ¤Î´ñÌ¯¤ÊÆ¨Èò¹Ô¤ò´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ÇÉÁ¤¯¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£Âç´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹Îá¾î¡¦È¬¿À·ë°Ê¡ÊºùÅÄ¡Ë¤ÈÍ¶²ýÈÈ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÄÌ¾Î¡È¥ê¥ó¥À¡É¤³¤ÈÎÓÅÄÂç²ð¡Êº´Ìî¡Ë¤ÎÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÆ¨Ë´·à¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡£
¡¡ºùÅÄ¤Èº´Ìî¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ¡ª²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö¥ß¥Ë¥ª¥ó¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ÈËå¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ï¥Á¤È¥ê¥ó¥À¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¥Ý¡¼¥º¡¢¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¥É¥é¥Þ¡ØESCAPE¡¡¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@escape_ntv¡Ë