ハローキティ初のハリウッド映画、2028年7月にグローバル公開決定 内容は企画開発中
ハローキティ初のハリウッド映画が、2028年7月21日にワーナー・ブラザース・ピクチャーズよりグローバルで劇場公開されることが決定した。
本作は、ニュー・ライン・シネマおよびワーナー・ブラザース・ピクチャーズ・アニメーションが手掛けるハローキティ初のハリウッド映画。ハローキティをはじめとするサンリオのキャラクターが、映画館の大スクリーンに登場する記念すべき作品となる。内容については現在企画開発中だが、「思いやり」や「つながり」といったサンリオのキャラクターが長年大切にしてきた価値観を軸に、グローバルに世代や年齢を超えたエンターテイメントを提供する。
株式会社サンリオ代表取締役社長の辻朋邦は、「ハローキティをはじめとするサンリオのキャラクターが、この度ワーナー・ブラザース・ピクチャーズとそのチームとのクリエイティブなパートナーシップを通じて、ついに映画館の大スクリーンに登場することを大変嬉しく思います。本作は、サンリオがハリウッドの世界でエンターテイメントの新たな道を切り拓く、非常に大きなマイルストーンとなります。当社は『One World， Connecting Smiles.(一人でも多くの人を笑顔にし、世界中に幸せの輪を広げていく)』というビジョンのもと、この映画を通じて、より多くの人々に笑顔を届けてまいります」と述べている。
ハローキティは1974年に誕生。年間約5万種類の商品が、130以上の国と地域で販売されている。また、ハローキティの他にも、マイメロディ、クロミ、ぐでたまなど、世代を超えて愛されている数多くのキャラクターを展開している。
