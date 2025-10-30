元モー娘。・新垣里沙、幼少期の激レアショットを発見「ママさん可愛すぎるぅ」「パパのメガネがかっこいい」
モーニング娘。元メンバーで歌手、タレントの新垣里沙が29日にインスタグラムを更新。幼少期に撮影された貴重な写真を多数披露すると、ファンから反響が集まった。
【写真】幼少期の新垣里沙と“可愛すぎるママ”の2ショット（ほか8枚）
新垣が「懐かしい写真が出てきたー」と投稿したのは、彼女が生まれた翌年に撮影された家族写真。複数公開されている写真には、母親との2ショットや、父親を交えた親子の3ショット。さらに、祖母との2ショットなども収められている。
投稿の中で新垣は「やっぱり写真は残しておくといいですねっ」とつづり「てかママが可愛すぎるんだけど!! ぱぱは、、今の方がいい気がする ばばちゃんーー会いたい」とコメントしている。
彼女の投稿にファンからは「ママさん可愛すぎるぅ」「パパのメガネがかっこいいですね」「貴重なお写真、ありがとうございます」などの反響が集まっていた。
■新垣里沙（にいがき りさ）
1988年10月20日生まれ。神奈川県出身。2001年に行われたオーディションに合格し、12歳でモーニング娘。5期メンバーとなる。2011年、モーニング娘。の第7代リーダーに就任。翌年にグループから卒業すると、以降は歌手、タレントとして活動している。
引用：「新垣里沙」インスタグラム（@risa_risa_risadayo）
【写真】幼少期の新垣里沙と“可愛すぎるママ”の2ショット（ほか8枚）
新垣が「懐かしい写真が出てきたー」と投稿したのは、彼女が生まれた翌年に撮影された家族写真。複数公開されている写真には、母親との2ショットや、父親を交えた親子の3ショット。さらに、祖母との2ショットなども収められている。
彼女の投稿にファンからは「ママさん可愛すぎるぅ」「パパのメガネがかっこいいですね」「貴重なお写真、ありがとうございます」などの反響が集まっていた。
■新垣里沙（にいがき りさ）
1988年10月20日生まれ。神奈川県出身。2001年に行われたオーディションに合格し、12歳でモーニング娘。5期メンバーとなる。2011年、モーニング娘。の第7代リーダーに就任。翌年にグループから卒業すると、以降は歌手、タレントとして活動している。
引用：「新垣里沙」インスタグラム（@risa_risa_risadayo）